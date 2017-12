Du wolltest schon immer hacken können? Das sind die TOP 15 Passwörter des Jahres 2017

Ein Prototyp eines „portablen Nintendo 64“-Geräts ist im Netz aufgetaucht, wie NintendoLife.com berichtet.

Dank großer Klassiker wie Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Goldeneye oder aber auch Mario Party hat der Nintendo 64 eine ganze Generation geprägt. Obwohl die Nintendo-Konsole Mitte der 90er-Jahre dem heftigen Erfolg der ersten PlayStation ausgesetzt war, bleibt sie eine Ikone der Anfänge des 3D-Gamings. Es ist daher wenig überraschend das Nintendo an einer Nintendo 64-Mini-Konsole arbeitet, aber auch diese „Mobile Version“ des Nintendo 64 hat es ins Internet geschafft.

Der „SupaBoy S Portable Pocket“-Nachfolger

Der Dritthersteller Hyperkin, eine nordamerikanische Firma die sich auf Retro-Games spezialisiert hat, arbeitet an einem Nachfolger für den „mobilen Super Nintendo“, den SupaBoy S Portable Pocket – ein echt bescheidener langer Name, wenn man das so anmerken darf! Das Design des mobilen Geräts erinnert sehr stark an einen Nintendo 64-Controller mit eingebauten LED-Schirm. Der Leak selbst kommt von einem Hyperkin-Mitarbeiter, welcher inzwischen von seiner Firma entlassen wurde. Das Produkt ist noch lange nicht serienreif, funktioniert aber, wie diese Bilder beweisen.