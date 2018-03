Schön wenn es neue Games gibt. Noch schöner wenn man bekannte Maps zocken kann.

Der User „Izoolee“ hat zu Beginn von Far Cry Arcade gleich einmal einer der bekanntesten Counter-Strike-Maps, de_dust2, umgesetzt. Du kannst dich selbst davon in dem gezeigten Video von „widdz“ in einem Sniper-„Player vs. Player“-Match davon überzeugen. Auch wenn es keine Bomben zum Legen und Entschärfen gibt, so kann man noch immer schön „Deathmatchen“.

Das Karten-Tool von Far Cry 5 macht anscheinend großen Spaß! Was sagt ihr dazu?