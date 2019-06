Share on Facebook

Nun, das ist ziemlich unerwartet. Obwohl ein Dr. Mario-Handyspiel angekündigt worden war, hatte niemand damit gerechnet. Aber heute hat Nintendo angekündigt, dass das Spiel, Dr. Mario World, bereits im Juli erscheinen wird.

Unterhalb der Meldung siehst du eine Aufschlüsselung der Kombinationen aus Ankündigungs-Trailer und Gameplay. Es ist sehr im Stil der Dr. Mario-Spiele, die wir kennengelernt haben, aber angepasst an die mobilen Sensibilitäten. Mit Timern, Ausdauer und Gameplay-Wänden, die es erfordern, dass Gegenstände weiter verwendet werden und In-Game-Material gekauft werden. Es sieht so aus als könnte man sich einiges freispielen, aber natürlich auch mit echten Geld kaufen. Wie Handy-Spiele eben so sind.

Es wird mit 5 Welten gestartet, weitere werden später hinzugefügt. Es enthält auch mehrere Mario-Charaktere, die den Arztanzug tragen, den man mit Diamonds, einer der verschiedenen Währungen des Spiels, kaufen kann. Dazu gehören Dr. Peach, Dr. Yoshi, Dr. Bowser und mehr.

Dr. Mario World ist die neueste Version von Nintendos Mobile-Version und wird am 10. Juli sowohl auf iOS- als auch auf Android-Plattformen als kostenloser Titel veröffentlicht. Die Vorregistrierung ist jetzt für diejenigen verfügbar, die benachrichtigt werden möchten, sobald das Spiel zum Download bereitsteht.