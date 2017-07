Games PC-Games Playstation Xbox DOOM – Update 6.66, sämtliche DLCs freigeschaltet, Free Weekends 20/07/2017 @ 13:00

„Die Zeit war nie günstiger, der Hölle einen Besuch abzustatten“, so Publisher Bethesda.

Seit der Veröffentlichung von DOOM ist etwas mehr als ein Jahr vergangen und in DOOM sind mit dem Update 6.66 sämtliche Multiplayer-DLC’s für alle Spieler freigeschaltet. Sprich den DOOM Season Pass gibt es nicht mehr. Gut für alle die nichts dafür bezahlt haben, schlecht für die anderen…

Ebenfalls informiert uns Bethesda das das Fortschrittssystem des Multiplayers komplett überarbeitet wurde. So ist es nicht mehr zufallsgeniert, sondern ist an bestimmte Herausforderungen gebunden. Möchtet ihr beispielsweise einen bestimmten Helm erbeuten, könnt ihr ihn euch erarbeiten, indem ihr die entsprechenden Voraussetzungen erfüllt oder Herausforderung abschließt.

Und wenn ihr DOOM noch nicht ausprobiert habt, ist jetzt die beste Gelegenheit, eines der beliebtesten Spiele des Jahres 2016 zu erleben. Ab 18:00 Uhr MESZ am Donnerstag, den 20. Juli auf Xbox One, 19:00 Uhr MESZ am selben Tag auf PC und ab 18:00 Uhr MESZ am Donnerstag, den 27. Juli auf PlayStation 4 könnt ihr DOOM kostenlos ausprobieren. Schießt in den ersten beiden Leveln der preisgekrönten Kampagne von DOOM Horden von Dämonen über den Haufen und geht dann im Arcade-Modus auf Highscore-Jagd. Außerdem habt ihr das ganze Wochenende uneingeschränkten Zugriff auf den Multiplayer und die SnapMap. Erwerbt ihr im Laufe des Free Weekends das Spiel, wird euer Fortschritt in der Kampagne und im Multiplayer-Modus gespeichert und ihr könnt dort weitermachen, wo ihr aufgehört habt.

