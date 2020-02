Doom Eternal: Gebrandete Gitarre veröffentlicht, für alle “Gamer-Musiker”

DOOM Eternal - (C) id Software

Leider nicht zu kaufen, nur als Werbegeschenk: Die Doom Eternal-Gitarre.

Doom Eternal erscheint in etwas mehr als drei Wochen (zusammen mit einigen anderen netten Spielen wie Animal Crossing: New Horizons), und Bethesda hat eine ziemlich coole Promotion für Fans zusammengestellt, die sich für das Spiel begeistern: eine benutzerdefinierte JS SERIES DINKY JS12-Gitarre mit ein ungefährer Wert von 450 USD.

Es gibt vier Gitarren zu gewinnen. Drei davon sind Personen vorbehalten, die am Freitag, 28. Februar 2020, und Samstag, 29. Februar 2020, an den Bethesda Game Days in Laugh Boston, Massachusetts, teilnehmen. Die vierte Gitarre steht Personen zur Verfügung, die am Wettbewerb auf Twitter teilnehmen.

Dieser Wettbewerb steht (leider nur) Anwohnern der USA, Großbritanniens und Kanadas offen. Aber vielleicht habt ihr einen Freund, dessen Wohnadresse ihr angeben könnt. Das Gewinnspiel läuft bis zum 3. März. Folgt also auf Twitter @DOOM und gewinnt eine DOOM-Gitarre.