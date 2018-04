Unter dem Namen Disgaea 1 Complete wird das in Japan als Disgaea Refine geführte Remake in den Westen kommen.

Das Original, Disgaea: Hour of Darkness erschien 2003 in Japan für die Playstation 2. Zudem wurde es 2006 für die PSP, sowie 2008, bzw. 2009 in Europa, für den Nintendo DS portiert.

Im Westen wird Disgaea 1 Complete japanische und englische Sprachausgabe, sowie japanische und französische Textausgabe besitzen. Zudem wird es eine Limited Edition geben, die über den NIS-Online Store verfügbar ist. Aktuell gibt es die aber nur im US-Store.

Die Namensänderung im Westen dürfte der Vereinheitlichung dienen, denn der letzte Titel erschien unter dem Namen Disgaea 5 Complete. Der Release ist auf Herbst diesen Jahres angesetzt.

Ein S-RPG Klassiker wird neu aufgelegt.

Disgaea: Hour Of Darkness ist ein Strategie-RPG, das für seine Zeit aufwändiges Micromanagement erfordert. Merkmale sind unter anderem ein sehr hoher Maximallevel mit 9.999, sowie die Item World und die Transmigrate-Option, mit der sich mehrere 100 Spielstunden aus dem Spiel holen lassen.

Im Spiel geht es um den Konflikt zwischen Engeln und Dämonen, wobei ihr auf der Seite der Dämonen kämpft. Als Dämonenprinz Laharl, dessen Eltern verstorben sind. Dabei nimmt sich das Spiel nicht unbedingt ernst, was mitunter durch die Prinnies, pinguinartige Wesen, die die Seelen verstorbener repräsentieren, deutlich wird. Ihr schusseliges Wesen, wie auch ihre Catchphrase „dood!“, haben sie zu großer Beliebtheit geführt, weit über die Disgaea-Reihe hinaus. Noch heute sind sie das offizielle Maskottchen des Entwicklers Nippon Ichi Software.

Verpasse keine Games-News: Melde dich jetzt für unseren Newsletter an oder werde Fan unserer Facebook-Seite!