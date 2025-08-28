Digimon Story: Time Stranger enthüllt Story-Trailer und neue Details

Eva KrummEvas erste Gaming-Erfahrung war Pokémon auf dem Game Boy - ein prägendes Erlebnis, das ihre Leidenschaft für Videospiele entfacht hat. Zusammen mit ihrem Großvater entdeckte sie die Regenbogenstrecke in Mario Kart auf dem SNES, ein Moment, den sie bis heute mit Gaming verbindet. Besonders angetan haben es ihr JRPGs, Otome-Games und Horror, doch auch Indie-Perlen gehören zu ihrem festen Repertoire. Abseits des Spielens verfolgt sie mit Begeisterung aktuelle Entwicklungen in der Gaming-Szene und teilt ihre Eindrücke als Chefredakteurin bei DailyGame.

Bandai Namco Entertainment hat den offiziellen Story-Trailer zu Digimon Story: Time Stranger veröffentlicht. Der Trailer gewährt einen tieferen Einblick in die Handlung und zeigt eindrucksvoll, welche Herausforderungen Spielerinnen und Spieler in der digitalen wie auch der realen Welt erwarten. Mit der Veröffentlichung rückt der Release des Rollenspiels, das am 3. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird, ein großes Stück näher.

In Digimon Story: Time Stranger übernehmen Spielende die Rolle eines Agenten oder einer Agentin der Organisation ADAMAS. Ihre Aufgabe ist es, eine Katastrophe zu untersuchen, die nicht nur die digitale, sondern auch die menschliche Welt erschüttert. Um die Wahrheit ans Licht zu bringen, führt die Reise durch unterschiedliche Zeiten und Dimensionen. Dabei erzählt das Spiel eine emotionale Geschichte über Menschen und Digimon, die auf einzigartige Weise miteinander verbunden sind.

Die zentrale Botschaft lautet Zusammenarbeit: Nur gemeinsam können Menschen und Digimon die Naturgesetze wiederherstellen und sich dem Schicksal stellen. Der Trailer deutet bereits an, dass Spielerinnen und Spieler nicht nur spannende Wendungen erwarten, sondern auch tiefe Einblicke in die Bindungen zwischen den Charakteren und ihren Partner-Digimon erhalten.

YouTube-Video

Beim Laden dieses YouTube-Videos können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Inhalt anzeigen

Über 450 Digimon und dynamische Kämpfe

Neben der fesselnden Story legt Digimon Story: Time Stranger großen Wert auf Gameplay. Mit über 450 Digimon steht eine beeindruckende Auswahl zur Verfügung, die gezähmt, trainiert und weiterentwickelt werden kann. Jedes Digimon bietet eigene Fähigkeiten, die im Verlauf der Reise ausgebaut werden. Das eröffnet nahezu unendliche Möglichkeiten, Teams zu formen und individuelle Strategien zu entwickeln.

Die Kämpfe sind rundenbasiert und bringen Dynamik durch tiefgreifende Anpassungs- und Evolutionssysteme. Spielerinnen und Spieler können verschiedene Kombinationen ausprobieren, um das volle Potential ihrer Digimon auszuschöpfen. Die Mischung aus klassischem Monsterzähmungssystem und modernen RPG-Elementen macht den Titel sowohl für Veteranen der Reihe als auch für Neueinsteiger interessant.

Mit der Kombination aus starker Erzählung, großer Digimon-Auswahl und taktischen Kämpfen will Bandai Namco die nächste Evolutionsstufe der Serie erreichen. Digimon Story: Time Stranger knüpft damit an die Tradition der beliebten Digimon-Rollenspiele an, schlägt aber zugleich ein neues erzählerisches Kapitel auf.

