Digimon ReArise ab sofort auf iOS und Android

Zur Feier der weltweiten Veröffentlichung belohnt BANDAI NAMCO Entertainment alle vorab registrierten Spieler mit einer Vielzahl begehrter Spielgegenstände einschließlich wertvoller Digi-Rubine, Digitationsmaterial und mehr. Zusätzlich erhalten die Spieler ein kostenloses Digi-Ei, um den bekannten Pumpkinmon schlüpfen zu lassen, dessen mächtige neue Mega-Digitation in der internationalen Version des Spiels verfügbar sein wird, noch bevor sie in der Version für Japan auftaucht. Doch auch da endet die Feier nicht, denn alle Spieler erhalten für begrenzte Zeit Login-Boni und durch ein spezielles Event bis zum 1. November die Gelegenheit, bereits digitierte Formen der legendären Digimon WarGreymon und Sakuyamon zu bekommen.



DIGIMON ReArise erzählt eine brandneue Geschichte, die sich um die Abenteuer eines aufstrebenden Digimon-Tamers dreht. Als sie das mächtige, neue Digimon Herissmon treffen, taucht eine geheimnisvolle Bedrohung auf. Nachdem eine mysteriöse Kraft – die „Spiralen“ – die digitale Welt angreift, begeben sich die Spieler auf ein neues Abenteuer, um diese Bedrohung abzuwehren. Auf ihrem Weg begegnen ihnen viele bekannte wie auch neue Gesichter.



Zudem können Spieler in Echtzeit-5v5-Gefechten feststellen, wer von ihnen am geschicktesten ist – oder an Clash-Gefechten teilnehmen, in denen sie gleich zu Beginn gegen das Mega-Level WarGreymon antreten. Nach dem Sieg über WarGreymon erhalten die Tamer wertvolle Digi-Codes, die sie einsetzen können, um ihre Digimon zu WarGreymon oder zur himmlischen Schamanin Sakuyamon zu digitieren. Angehende Tamer sind auch eingeladen, sich gegenseitig herauszufordern, um im Battle Park an die Spitze zu gelangen, wo sie jede Woche saisonale Belohnungen je nach ihrem Rang erhalten können. Die erste Saison beginnt am 13. Oktober. Letztlich können sich die Spieler auch in der friedlichen DigiTown von ihren Kämpfen erholen. Hier warten zahlreiche Aktivitäten, bei denen sie jenseits der Gefechte Zeit mit ihren geliebten Partnern verbringen werden.

Hier seht ihr den Trailer