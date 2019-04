Share on Facebook

Bereits 2016 war der Gamer „PewDiePie“ als Gaming-Persönlichkeit in die TOP 100 der einflussreichsten Menschen dieser Welt aufgestiegen. Laut dem aktuellen Ranking des Time Magazine hat es nun ein weiterer Gamer in diese Liga geschafft. Damit steht der Twitch-Star, welcher vorwiegend Fortnite streamt, ganz weit oben.

Mit Twitch kann man einen ganz schönen Einfluss erwirken, wenn man so erfolgreich ist wie Tyler „Ninja“ Blevins. Dieser wurde nämlich erstmals vom Time Magazine in die TOP 100 der einflussreichsten Menschen dieser Welt erkoren. Erst einmal ist das einem Gamer gelungen, nämlich 2016 Felix „PewDiePie“ Kjellberg. Für 2018 schaffte es nun Ninja, welcher mit Fortnite auf Twitch jede Menge Aufmerksamkeit erhalten hat.

Das Time Magazine würdige Ninja mit einem Text von NFL-Star JuJu Smith-Schuster, welcher selbst monatelang den Stream von Ninja verfolgte. Zuletzt schaffte es der Streamer in einen Werbespot beim Super Bowl, also ist das Ranking durchaus zurecht. Immerhin sind in den TOP 100 Menschen wie Dwayne „The Rock“ Johnson, Emilia Clarke, Brie Larson, Lady Gaga oder hohe Politiker, wie der amerikanische Präsident.