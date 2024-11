Die Zukunft von Call of Duty: Microsoft übernimmt die Kontrolle

Seit über 20 Jahren begeistert die Call of Duty-Reihe Millionen von Spielern. Doch wie sieht die Zukunft der beliebten Shooter-Franchise aus? Jüngste Leaks deuten darauf hin, dass Microsoft nach der Übernahme von Activision-Blizzard im Oktober 2023 entscheidende Änderungen plant. Eine neue Richtung könnte den kreativen Spielraum der Entwickler stark beeinflussen. Doch was bedeutet das für dich als Spieler?

Bisher lag die kreative Kontrolle bei den Studios wie Treyarch, Infinity Ward und Sledgehammer Games, die jährlich abwechselnd für die Entwicklung neuer Titel verantwortlich sind. Doch laut dem Insider „TheGhostOfHope“ hat Microsoft ein Komitee gebildet, das zukünftig wichtige Features und Systeme der Reihe zentral steuern soll. Dazu gehört auch, ob und welche Gameplay-Innovationen wie das jüngst eingeführte Omnimovement umgesetzt werden.

Das neue Bewegungsfeature, das in Call of Duty: Black Ops 6 eingeführt wurde, erlaubt es dir, in jede Richtung zu sprinten, zu tauchen oder in Deckung zu gehen. Diese Neuerung wurde von der Community weitgehend positiv aufgenommen. Doch in Zukunft sollen solche Features nicht mehr allein von den Entwicklern entschieden werden.

Laut dem Leaker soll sich das Entwickler-Trio verstärkt auf die Gestaltung von Multiplayer-Karten, Spielmodi und Storytelling konzentrieren. Bereiche wie das umstrittene Benutzerinterface (UI) oder das Prestige-System werden hingegen unter der Aufsicht des Komitees standardisiert. Ziel sei es, die Benutzererfahrung näher an ältere Call of Duty-Teile zu bringen und weniger experimentell zu gestalten.

What I am being told about the future of Call of Duty:

Microsoft has set up a new committee under Activision for Call of Duty that will control „features“ & „systems“ at the franchise level and let the studios make suggestions. So whether something like Omnimovement which is new… pic.twitter.com/286dDunn67

— Hope (@TheGhostOfHope) November 21, 2024