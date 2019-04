Share on Facebook

In seiner letzten vierteljährlichen Finanzbesprechung bestätigte Sony, dass die PS4 seit ihrer Einführung weltweit insgesamt 96,8 Millionen Einheiten ausgeliefert hat. Dies ist ein Anstieg gegenüber den 94 Millionen Einheiten, die das Unternehmen am Ende des vorherigen Quartals gemeldet hatte.

Im gesamten Geschäftsjahr 2018/2019 (das am 31. März 2019 endete) verkaufte die PS4 weltweit insgesamt 17,8 Millionen Einheiten und übertraf damit die Prognosen von Sony für 17,5 Millionen im gesamten Geschäftsjahr. Davon wurden im vierten Quartal des Geschäftsjahres (Januar bis März 2019) 2,6 Millionen Einheiten verkauft. Dies ist ein Anstieg gegenüber den 2,5 Millionen im vierten Quartal des Vorjahres verkauften Einheiten, obwohl der Umsatz gesunken ist (Preissenkungen). Die aktuellen Projektionen für das laufende Geschäftsjahr belaufen sich auf 16 Millionen Einheiten.

Digitaler Verkauf von Software macht bereits 45 Prozent aus

Auf Software-Ebene wurden im Geschäftsjahr 257,6 Millionen Software-Einheiten für die PS4 verkauft, von denen 54,7 Millionen Einheiten im letzten Quartal verkauft wurden. 37 Prozent aller Software-Verkäufe waren digital (45 Prozent im vierten Quartal). Der Software-Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr kontinuierlich an, verglichen mit 246,9 Mio. verkauften Einheiten im abgelaufenen Geschäftsjahr. Sony berichtete außerdem, dass die Abonnenten von PlayStation Plus zum 31. März 2019 bei 36,4 Millionen Verbrauchern stehen, nach 36,3 Millionen am Ende des vorherigen Quartals.

Das Geschäftsjahr 2018/2019 war sowohl für Sony als auch für die Gaming-Sparte des Unternehmens das beste, was jemals in Bezug auf Umsatz und Betriebsergebnis erzielt wurde. Das vierte Quartal des Geschäftsjahres war auch hinsichtlich Umsatz und Gewinn das beste vierte Quartal in der Geschichte von PlayStation.

Quelle: Finanzbericht