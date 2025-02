Die Verbindung zwischen Filmindustrie und Glücksspiel

In Filmen und Serien ist das Glücksspiel längst keine Seltenheit mehr. Während bereits früher viele Produktionen zumindest eine Szene mit Casino-Spielen oder Sportwetten beinhalten, ist die Anzahl entsprechender Filme und Serien in den vergangenen Jahren abermals gestiegen. Grund dafür ist die nicht zu übersehende Verbindung zwischen der Filmindustrie und dem Glücksspiel. Wir sind den Spuren gefolgt und zeigen Ihnen, wo genau die Parallelen zwischen den beiden Branchen zu finden sind!

Roulette oder Poker: Tischspiele und ihre Atmosphäre

Ein Blick auf die Produktionen aus Hollywood und anderen Teilen der Welt zeigt schnell, dass das Glücksspiel im Rahmen der Filmindustrie keinesfalls als Tabuthema angesehen wird. Vielmehr gibt es sogar einige Filme, die ihren Flair und ihre Atmosphäre vollständig in die Hände eines Spiels wie Poker begeben. Der Klassiker Rounders aus dem Jahr 1999 ist nur eines von vielen Beispielen, das zeigt, wie präsent Glücksspiel in Film und Fernsehen tatsächlich sein kann. Immer wieder versuchen die Autoren von Drehbüchern daher, den Nervenkitzel, den diese Spiele definitiv mit sich bringen, in die eigene Geschichte integrieren zu können.

Mit anderen Themen wie Krimi und Comedy zählt das Glücksspiel dabei zur eisernen Elite der Filmindustrie. Schließlich handelt es sich hierbei nicht selten um viel Geld oder große Dramen – und damit genau um die Faktoren, die Zuschauer gerne vor dem Bildschirm sehen möchten. Es liegt reichlich Potential darin, eine Geschichte in diesem Setting zu erzählen. Auch in Zukunft werden daher mit Sicherheit viele Autoren auf das Glücksspiel zurückgreifen, um eine gewünschte Spannung innerhalb der Produktion aufzubauen. Hier sind die bekanntesten Filme und Serien mit Glücksspiel-Thema:

Rounders

21

Casino Royale

The Gambler

Las Vegas

Poker After Dark

Casino

Filme und Serien als Werbung

Vor allem kleinere und moderne Produktionen können zumindest indirekt dazu beitragen, die Popularität eines Anbieters im Bereich des Glücksspiels zu fördern. So gibt es durchaus einzelne Fälle, in denen Produktplatzierungen in Filmen und Serien zu beobachten sind. Hierbei kann beispielsweise für Computer, Smartphones, oder eben auch entsprechende Unternehmen geworben werden. Meist findet die Platzierung der Marken dabei unterschwellig statt, wodurch die Firmen zwar nur eine Bildschirmzeit von wenigen Sekunden erhalten, durch den Mere-Exposure-Effekt jedoch dennoch von der Visualisierung der eigenen Marke profitieren.

Über das tatsächliche Ausmaß dieses Vorgehens ist jedoch nicht allzu viel bekannt. Schließlich lässt sich nur grob abschätzen, wie oft eine Platzierung von großen Marken tatsächlich beabsichtigt und zum Zweck der Werbung erfolgt. Es gibt jedoch durchaus immer wieder Berichte, die eben jene These bestätigen. Wie oft jedoch wirklich unerkannt Werbung, die eigentlich als solche hätte gekennzeichnet werden müssen, in Filmen und Serien platziert ist, lässt sich also nicht adäquat beantworten.

Slots mit der Atmosphäre berühmter Filme und Serien

Immer wieder ist zu beobachten, dass die Entwickler von Online Slots mit Lizenzen großer Marken arbeiten, um die Beliebtheit der eigenen Spiele steigern zu können. Neben Marvel und Co. sind dabei immer wieder auch Filme und Serien vertreten. So gibt es beispielsweise Slots, die sich auf das Thema von Klassikern wie James Bond oder Game of Thrones fokussiert haben. Hierbei werden dann nicht selten Charaktere aus den entsprechenden Produktionen als wichtige Symbole innerhalb des Slots platziert oder die Titelmusik im Hintergrund eingespielt.

Es gibt dabei verschiedene Möglichkeiten, bekannte Gesichter, Farben und Symbole in Slots einzubauen. Wer einen Blick auf die Startseite verschiedener Online Casinos wirft, wird schnell eine Vielzahl solcher Spiele finden. Mitunter finden sich dabei viele experimentelle Versuche, die mehr oder weniger gut bei den Casino-Fans ankommen.

Inspiration und technische Entwicklung

Auch wenn diese Verbindung in Realität nicht ganz so stark ausfallen mag, ist sie dennoch vorhanden: Im Grunde stehen der Filmindustrie und der Glücksspiel-Branche auf technischer Ebene nämlich dieselben Ressourcen zur Verfügung. Sollte einer der beiden Branchen ein entscheidender Durchbruch gelangen, würde davon zwangsläufig auch die jeweils andere profitieren. Durch die fortlaufende Entwicklung in diesem Bereich gibt es jederzeit neue Möglichkeiten, die sich ergeben. Sofern sowohl die Filmindustrie als auch die Branche des Glücksspiels in Zukunft mehr in den Fortschritt investieren, könnten weitere spannende Projekte verwirklicht werden.

Spannende Verbindungen zwischen Filmindustrie und Glücksspiel

Wir können festhalten, dass es durchaus einige Verbindungen zwischen Film und Fernsehen sowie dem Glücksspiel gibt. Zum einen gelten viele klassische Spiele als Inspiration für die Geschichte von Produktionen wie Rounders oder 21, andererseits profitieren viele Online-Slots von der Platzierung bekannter Marken aus der Filmindustrie in den eigenen Spielen. Unterm Strich kann also davon gesprochen werden, dass beide Branchen voneinander profitieren und mehr oder weniger großen Einfluss aufeinander nehmen. Es bleibt in jedem Fall spannend abzuwarten, welche Kooperationen und Inspirationen auf uns zukommen werden.