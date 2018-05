Electronic Arts Inc. und Maxis geben heute bekannt, dass die Erweiterung Die Sims 4 Jahreszeiten* am 22. Juni für PC und Mac veröffentlicht wird. Diese enthält abwechslungsreiche Jahreszeiten mit Feiertagen, Wetter und Familienaktivitäten und bietet den Spielern auf diese Weise unterhaltsame Möglichkeiten, mit ihren Sims die sich dynamisch verändernden Wetterbedingungen zu erleben.

Electronic Arts Inc. und Maxis geben heute bekannt, dass die Erweiterung Die Sims 4 Jahreszeiten am 22. Juni für PC und Mac veröffentlicht wird. Diese enthält abwechslungsreiche Jahreszeiten mit Feiertagen, Wetter und Familienaktivitäten und bietet den Spielern auf diese Weise unterhaltsame Möglichkeiten, mit ihren Sims die sich dynamisch verändernden Wetterbedingungen zu erleben. Im Winter können die Sims einen Schneemann bauen, Schnee-Engel machen oder die Zuschauer an der Schlittschuhbahn mit coolen Tricks beeindrucken. Im Frühling können sie im Regenmantel durch Pfützen springen oder als Pfadfinder die Natur erkunden, um Abzeichen zu verdienen. Im Sommer bringt ein neues Planschbecken Abkühlung für die ganze Familie. Im Herbst können die Sims Honig ernten, in Blätterhaufen spielen oder gemeinsam mit ihren Kindern für die Feiertage basteln.

„Die vielen verschiedenen Wetterbedingungen eröffnen Spielern neue Möglichkeiten, Schicksal zu spielen. In Die Sims 4 Jahreszeiten können Spieler mit ihren Sims Geschichten aus dem echten Leben nacherzählen. Das sich ständig verändernde Wetter verwandelt die Welten auf einzigartige Weise und wirkt sich auf die Spielmöglichkeiten, die Beziehungen der Sims und das tägliche Leben der Sims aus, wobei Spielern immer wieder neue Herausforderungen geboten werden“, erklärt Producer Grant Rodiek. „Unser Team hat hart an dieser Erweiterung, die sich viele Spieler gewünscht haben, gearbeitet. Die Sims 4 Jahreszeiten verleiht dem Die Sims-Universum eine völlig neue Dimension.“

Außerdem enthält Die Sims 4 Jahreszeiten eine Menge neuer Festtage, die die Sims gemeinsam mit Freunden und Verwandten feiern können. Mit neuer Deko sorgen Spieler für festliche Stimmung, während die Sims bereits die Tage bis zum Fest zählen und Vorbereitungen für die traditionelle Feier treffen. Sims können das Neue Jahr mit einem Kuss um Mitternacht einläuten oder am Liebestag eine romantische Verabredung treffen. Am Erntefest wird ausgiebig mit der Familie gegessen, und in der Winterzeit freuen sich die Sims nicht nur über Geschenke, sondern fiebern beim Winterfest auch einem Besuch von Väterchen Frost entgegen. Spieler können auch selbst Feiertage erstellen und wählen, welche Traditionen ihre Sims befolgen sollen.

Zudem können Spieler in der Gärtnerkarriere den grünen Daumen ihrer Sims weiter fördern. Zu den neuen Aktivitäten der Gärtnerkarriere zählen das Anfertigen wunderschöner Blumenarrangements als Blumendesigner und das Ausliefern von Blumen in der Stadt. Wissenschaftlich begabte Sims schlagen den Karrierepfad des Botanikers ein und analysieren Pflanzen, verfassen Wissenschaftsberichte über bahnbrechende Entdeckungen und erhalten besondere Zuschüsse. Wenn es dem Spieler gelingt, die Talente seiner Sims erblühen zu lassen, werden neue Outfits und praktische Objekte freigeschaltet.