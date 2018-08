Das Aufbau-Strategie-Spiel „Die Siedler“ wird neu erfunden! Auf der Gamescom 2018 verkündte Ubisoft die Rückkehr des Klassikers, welcher im Herbst 2019 für PC erscheinen wird.

Dabei hat Volker Wertich, der Schöpfer der Marke, die Leitung über die Entwicklung des Spiels über. Um das 25-jährige Jubiläum der Spielereihe zu feiern, kündigte Ubisoft zusätzlich die Die Siedler History Collection an. Diese beinhaltet alle sieben vorherigen Siedler-Spiele und wird am 15. November 2018 exklusiv auf Uplay erscheinen. Der erste Titel, Die Siedler 1 History Edition, ist ab sofort auf Uplay erhältlich.

Die Siedler wird von Ubisoft Blue Byte entwickelt und ist ein Aufbau-Strategie-Spiel, in dem die Spieler eine mittelalterliche Fantasiewelt besiedeln, erkunden und neue Inseln erobern. Gezwungen ihre Heimatländer nach einer verheerenden Katastrophe mysteriösen Ursprungs zu verlassen, setzen die Siedler ihre Segel in Richtung des Unbekannten, in der Hoffnung eine neue Heimat zu finden. Es warten nicht nur zahllose neue Herausforderungen auf sie, die Siedler werden ebenfalls Teil eines antiken Geheimnisses, das ihr Leben für immer verändern wird.

Für die Neuauflage der Aufbau-Strategie-Marke werden bekannten Gameplay-Mechaniken der Die Siedler-Reihe mit neuen Features und hochmoderner Technik kombiniert. Das Spiel wird die besten Gameplay-Elemente der vorherigen Teile modernisieren und mit neuen Funktionen verbinden. Hierzu gehören ein neues Nahrungs-System, ein System für Teamarbeit in Produktionsgebäuden und alternative Wege zum Sieg. Die Siedler nutzt Ubisofts hauseigene Snowdrop-Engine, welche atemberaubende Grafiken ermöglicht. Auch der einzigartige Wuselfaktor, für den die Marke bekannt ist, kehrt zurück. Die Spieler können in die Welt der Siedler eintauchen und die unzähligen Details des umtriebigen Lebens der verschiedenen Stämme erkunden, die die bunte offene Welt der Siedler ausmacht.