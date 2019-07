Nintendo veröffentlichte die „Who is Who“-Top-15-Liste für den Juni 2019. Also alle Titel im Ranking, die am meisten via dem Nintendo eShop gekauft wurden.

Bemerkenswert ist dabei Super Mario Maker 2, welches nur wenige Tage Zeit hatte sich zu verkaufen. Cadence of Hyrule hat die Möglichkeit gehabt sich ein wenig Vorsprung „herauszuspielen“.

Hier das Ranking von Nintendo Europe für den Juni 2019:

01. Cadence of Hyrule: Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda

02. Super Mario Maker 2

03. Crypt of the NecroDancer

04. Hollow Knight

05. Cuphead

06. My Friend Pedro

07. Mario Kart 8 Deluxe

08. Minecraft

09. Crash Team Racing Nitro-Fueled

10. Final Fantasy VII

11. Rocket League

12. Slay the Spire

13. Stardew Valley

14. Collection of Mana

15. Enter the Gungeon