Die besten Game-Night-Games für alle, die sonst nicht zocken

Ein Game-Night muss nicht unbedingt ein Marathon mit Regeln und Wettkämpfen sein. Für alle, die nur ab und zu mal zocken, sind kurze, gesellige und unkomplizierte Games am besten. Das Ziel ist, Spaß zu haben, schnell zu gewinnen und nicht viel Arbeit mit der Vorbereitung zu haben. Such dir ein paar Optionen aus, die zu verschiedenen Stimmungen passen, und wechsel sie ab, damit alle interessiert bleiben.

Sorge für einfache und unkomplizierte Verpflegung. Wenn du Essen bestellen möchtest, kannst du einen Lieferando-Gutschein kaufen, um die Gruppenverpflegung zu übernehmen und die Frage „Wer bezahlt?“ zu klären. So bleiben alle satt und bei Laune, und es gibt keine Reibereien, sodass der Abend direkt von den Snacks zu den Spielrunden geht.

Schnelle Partyspiele, die für Neulinge geeignet sind

Leicht und gesellig

Worträtsel im Stil von Codenames : Teams geben einwortige Hinweise, um Karten zu finden. Dabei wird eher clevere Formulierung als Geschicklichkeit belohnt.

: Teams geben einwortige Hinweise, um Karten zu finden. Dabei wird eher clevere Formulierung als Geschicklichkeit belohnt. Telestrations (Zeichentelefon) : Die Spieler skizzieren und geben weiter; die Ergebnisse sind oft absurd und urkomisch.

: Die Spieler skizzieren und geben weiter; die Ergebnisse sind oft absurd und urkomisch. Spyfall: Ein Spieler ist der Spion, die anderen stellen Fragen, um ihn zu entlarven. Kurze Runden sorgen für hohe Energie.

Schnelle Wettkämpfe

Sushi Roll oder Würfelspiele im Draft-Stil : Schnelle Spielzüge und einfache Entscheidungen lassen spannende Momente harmlos erscheinen.

: Schnelle Spielzüge und einfache Entscheidungen lassen spannende Momente harmlos erscheinen. Mario Kart oder Crash Team Racing : Einfach auf Konsolen zu lernen, ideal für Gruppenrufe und Comebacks.

: Einfach auf Konsolen zu lernen, ideal für Gruppenrufe und Comebacks. Rocket League: Kurze Runden, klare Ziele und sofortige Neustarts bedeuten, dass man sich während des Abends nicht lange einarbeiten muss.

Cooperative und chill

Overcooked (local Co-op-Modus) : Chaotisch, aber teamorientiert, mit lustigen Missverständnissen statt harter Niederlagen.

: Chaotisch, aber teamorientiert, mit lustigen Missverständnissen statt harter Niederlagen. Keep Talking and Nobody Explodes: Eine Person sieht ein Rätsel, die anderen lesen die Anleitung und leiten sie an. Kommunikation ist wichtiger als Reflexe.

Eine entspannte Nacht vorbereiten

Die besten Nächte sind barrierefrei.

Bereite alles ein bisschen vor, damit der Tisch zum sozialen Mittelpunkt wird und nicht zum Schlachtfeld der Anweisungen.

Checkliste für die Vorbereitung

Wähle Spiele mit einfachen Regeln, wenn möglich unter fünf Minuten zu erklären.

Sorge für einen einfachen Wechsel: drei Spiele à 20–30 Minuten.

Richte einen Snackbereich getrennt von Controllern und Karten ein.

Spiele Party-Playlists, die zur Stimmung passen und nicht die Unterhaltung stören.

So hältst du auch Nicht-Zocker bei der Stange

Diejenigen, die selten zocken, finden soziale Momente oft wichtiger als die Spiele selbst. Konzentriere dich auf gemeinsame Erlebnisse.

Lass Zuschauer mitreden oder scherzhaft Tipps geben.

Mach kleine Wetten, zum Beispiel, dass der Gewinner die Playlist oder den nächsten Snack aussucht.

Nutze zwischen den Runden Party-Aufforderungen, zum Beispiel ein kurzes Highlight zum „besten Zug”, um gemeinsame Erinnerungen zu schaffen.

Diese kleinen Rituale geben jedem eine Rolle, auch wenn sie nie einen Controller in der Hand haben.

Praktische Tipps für den Raum

Du brauchst keine professionelle Ausstattung. Eine bequeme Couch, ein gut sichtbarer Bildschirm und leicht zugängliche Ladekabel reichen völlig aus. Wenn du vorhast, auf einer Konsole zu spielen, solltest du sicherstellen, dass die Controller gekoppelt und die Akkus aufgeladen sind, bevor die Gäste eintreffen. Verwende für Brettspiele eine freie Fläche und ein Tablett für alle Spielsteine, um Chaos zu vermeiden.

Fazit

Eine Game Night sollte einladend sein, nicht einschüchternd. Suche kurze, gesellige Spiele aus, bereite Snacks vor und kläre die Bezahlung im Voraus, damit sich die Gruppe ganz auf den Spaß konzentrieren kann. Kleine Gesten, wie das Bezahlen des Essens mit einem Lieferando-Gutschein, sorgen für eine entspannte Atmosphäre. Wenn du schnell Karten und Gutscheine für deine Gäste kaufen möchtest, kannst du auf dem digitalen Marktplatz Eneba ganz einfach Codes kaufen und so für eine ungestörte Game Night sorgen.

