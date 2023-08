Diablo 4 braucht Veränderungen und Season 2 kann diese bringen!

Für viele Spieler endete die Flitterwochen-Phase mit Diablo 4 nach seinem beeindruckend erfolgreichen Early Access und offiziellen Start mit dem Beginn der “Season of the Malignant”, die viele zugrunde liegende Probleme hervorhob, die erst deutlicher wurden, als man einen neuen Saison-Charakter erstellte. Wie bei vielen anderen Action-RPGs zuvor, ist Diablos 4 saisonales Modell nicht viel anders als dasjenige, das von Titeln wie Path of Exile übernommen wurde.

Spieler müssen einen saisonalen Charakter erstellen und von Grund auf neu beginnen, einschließlich des Sammelns von Währung oder sogar dem Absolvieren von Dungeons für Aspekte. Dies kann sich auf lange Sicht wie eine lästige Pflicht anfühlen, da der Fortschritt nach nur wenigen Monaten gelöscht wird. Aber das Tüpfelchen auf dem i für viele Spieler war das Tempo des Spiels.

Die Patch-Notizen von “Season of the Malignant” haben viel von der Begeisterung der Spieler für den neuen Inhalt am Veröffentlichungstag gedämpft, sei es wegen der geringen Änderungen am Gameplay-Loop in Saison 1 oder wegen der zu vielen Abschwächungen aller beliebten Builds und Optionen. Blizzard hat auch weitere Änderungen an den Startfunktionen von Diablo 4 vorgenommen, wie zum Beispiel das Level-Scaling, wodurch selbst die neuen Malignant Tunnels unterhalb von Level 60 wegen der schwach ausbalancierten Feinde in diesen Aktivitäten obsolet wurden. Daher gibt es einen entscheidenden Bereich, den Season 2 für wichtige Korrekturen von Diablo 4 in Angriff nehmen sollte, und das ist das Endspiel.

Warum das Endspiel von Diablo 4 scheitert und wie Season 2 es ändern kann

Der Baum des Flüsterns von Diablo 4 steht noch. Der derzeitige Gameplay-Loop für Charaktere über Stufe 75 ist sehr begrenzt und repetitiv, wobei nur Diablos 4 Nightmare Dungeons genügend Erfahrung bieten, um Spieler relativ schnell aufzuleveln – selbst dann kann es stundenlanges mechanisches Schleifen sein. Andere Aktivitäten im Spiel belohnen einfach nicht genug Erfahrung für einen beliebigen Charakter, um in einem angemessenen Tempo aufzusteigen, und es ist derzeit ziemlich schwer, außerhalb der Nightmare Dungeons Level 100 zu erreichen.

Diablo 4 Season 2 sollte eine neue Aktivität einführen, die die Belohnungen der Nightmare Dungeons übertrifft und sie auf den gleichen Stand bringt. Das würde zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens könnten die Spieler ihren Hauptcharakter oder sogar mehrere Charaktere schneller aufleveln, und sie könnten wählen, ob sie sich in der saisonalen Schleife engagieren oder Nightmare Dungeons spielen möchten – oder noch besser, andere bestehende Optionen, wie den Baum des Flüsterns. Die Überarbeitung des Endspiel-Systems ist der Bereich, in den Blizzard investieren muss, wenn Diablo 4 in den kommenden Jahren gespielt werden soll.

Das würde auch bedeuten, sich die Probleme mit den Gegenständen und der Beute von Diablo 4 anzusehen, wie die Kosten und Effizienz des Neuausrollens von Affixen auf hochstufigen Gegenständen oder die Drop-Raten bestimmter Einzigartiger Gegenstände. Nicht alle Klassen haben eindeutige Gegenstände, die ihren Build definieren, aber diejenigen, die das tun, können im Stich gelassen werden, wenn die Spieler nicht glücklich genug sind, diese Gegenstände in ihren Abenteuern zu finden, wobei die Druiden das Hauptbeispiel dafür sind. Es ist auch seltsam, wie das aktuelle System des Spiels an den Punkt gekommen ist, an dem es unheimlich ähnlich ist wie der Zustand von Diablo 3, wo das wiederholte Durchlaufen von Großen Nephalemportalen die einzige Option war.

Selbst mit Diablos 4 zufällig generierten Dungeons kann das Gesamtgameplay angesichts der Struktur dieser Aktivitäten noch repetitiver erscheinen, bei denen die Spieler eine Handvoll Ziele in zwei Phasen abschließen müssen, bevor sie zum finalen Bosskampf gelangen. Eine vielfältigere Aktivität für Diablo 4 in Season 2 würde die Dinge aufwirbeln und alten und neuen Spielern gleichermaßen die Möglichkeit bieten, etwas Einzigartiges zu genießen, das mehr als der aktuellen Norm herausfordert, anstatt sich an sie zu halten. Daher ist es entscheidend für Saison 2, den Spielern reichlich Auswahlmöglichkeiten zu bieten, wenn es darum geht, wie sie das Spiel spielen können und was sie tun können, um dort erfolgreich zu sein, wo “Season of the Malignant” gescheitert ist.

Diablo 4 ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.