Dexter Revival zeigt seinen ersten Teaser-Trailer

Dexter - (C) Showtime

Auf dem offiziellen Twitter Account der Serie Dexter auf Showtime wurde nun der erste Teaser gezeigt. Die Serie rund um den charismatischen Mörder hatte eigentlich 2013 ihr Finale erlebt. Nun, 8 Jahre später, soll doch noch eine weitere Staffel hinzugefügt werden. Das könnte daran liegen, dass das Serienfinale von vielen Fans der Sendung bis Dato verflucht wird und sie das so nicht hinnehmen wollen.

Dexter Teaser zeigt nur die Axt

Wer das berüchtigte und weniger berühmte Serienfinale von Dexter gesehen hat, weiß dass man ihn am Ende in den Wäldern sieht. Untergetaucht als Holzfäller in den verschneiten Bergen. So ist alles was der Teaser zeigt, eben genau dieses Szenario. Ein Baumstumpf in dem eine lange Holzfäller Axt steckt. Ein prasselndes Lagerfeuer und Schnee. Von unserem Lieblings Serienkiller leider noch keine Spur.

Aber man hört Michael C. Hall der natürlich Dexter Morgan spielt im Teaser sprechen. Zu hören ist nur ein Satz „Nichts ist so wie zurück in die Natur zu kommen, meine Natur.“ Und wie man aus der Serie weiß, sieht Dexter es als seine Natur an zu töten wer den Tod verdient hat. Die Präzision der Vorbereitung. Die Ausführung seines fast Kunstvollen Mordes. Und der saubere Abschluss der Tat.

Eine limitierte Serie

Was der Teaser zu Dexter nicht verrät, aber mittlerweile bekannt ist, ist dass das Revival begrenzt sein wird. Es soll nur eine einzige Staffel geben, welche einen neuen besseren Abschluss für die Figur bieten soll. Die Fortsetzung soll also lediglich Fans dienen, einen würdigeren Abschluss mit ihrer geliebten Figur und Serie zu finden. Ob diese Entscheidung die Richtige war, wird sich Zeigen.

Man kann sich aber vorstellen, dass die Fans manch anderer Serien gerade den gleichen Wunsch verspüren würden. Eine zusätzliche Staffel, die Dinge etwas besser erklärt oder zu einem stimmigeren Ende kommen lässt. Dieser Wunsch könnte aber auch nach Hinten los gehen. Es bleibt abzuwarten.