Auf der „Microsoft Inside Xbox-Show“ auf der diesjährigen Gamescom 2018 in Köln wurde der Releasetermin zu Devil May Cry 5 veröffentlicht.

Der neueste Teil der Gaming-Serie aus dem Hause Capcom erscheint am 8. März 2019 für Xbox One, Xbox One X, PlayStation 4 (PRO) und Windows PC.

Über Devil May Cry 5

Die Gefahr dämonischer Macht ist zurückgekehrt, um in Devil May Cry 5 erneut die Welt zu bedrohen. Die Invasion beginnt, wenn die Samen eines „Dämonenbaums“ in Red Grave City Wurzeln schlagen. Als dieser höllische Einfall die Stadt erobert, kommt ein junger Dämonenjäger namens Nero mit seinem Partner Nico in ihrem „Devil May Cry“-Reisemobil an. Nero findet sich ohne den rechten Arm wieder und beauftragt Nico, einen selbsternannten Waffenkünstler, eine Vielzahl einzigartiger mechanischer Teufelsbrecher-Arme zu entwerfen, die ihm zusätzliche Kräfte verleihen, um böse Dämonen zu überwältigen.