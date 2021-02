Destruction AllStars aktiviert den Voice-Chat standardmäßig

Destruction AllStars © Lucid Games Limited

Spieler, die in das neue PS5-Spiel Destruction AllStars von Sony eingestiegen sind, sind möglicherweise auf ein ziemlich unangenehmes Problem gestoßen: Der Voice-Chat in den Multiplayer-Spielen des Games ist standardmäßig aktiviert.

In einer Runde war ein Spieler während des gesamten Spiels einer Musik ausgesetzt, die im Hintergrund dröhnte. In einem anderen hörte er jedes Wort von jemandem, der seinem Freund beibrachte, wie man das Spiel spielt. Kotaku sammelte noch viel mehr Beispiele von Menschen, die vom Standard-Voice-Chat frustriert waren und es hört sich so an, als hätten viele weitaus schlimmere Dinge gehört.

Das integrierte Mikrofon des DualSense verschärft das Problem. Wenn man nicht proaktiv die Stummschalttaste drückt, nimmt dieses Mikrofon alles auf, was um einen herum vor sich geht und sendet es an die anderen Mitspieler. Sprach-Chats, die man während eines Spiels hört, werden auch über den integrierten Lautsprecher des DualSense abgespielt, wenn man kein Headset angeschlossen habt, sehr zum potenziellen Leidwesen von Personen, die neben einem sitzen.

Es ist frustrierend, dass es keinen sofort offensichtlichen Weg gibt, den Voice-Chat auszuschalten. Spieler konnten in den Spielmenüs keine Option dafür finden und habe erst durch Durchsuchen des Internets nach dem Spielen des Spiels erfahren, dass sie den Voice-Chat im PS5-Menü deaktivieren müssen.

Klickt dazu während eines Spiels auf die PlayStation-Schaltfläche, scrolle zu den Aktivitätstabs über der unteren Symbolreihe, navigiere zum Voice-Chat-Tab und klicke auf die quadratische Schaltfläche. Ärgerlicherweise deaktiviert diese Methode den Voice-Chat nur für ein Spiel. Man muss den Vorgang bei jedem Spiel erneut durchführen, um Mitspieler stumm zu schalten.

Alternativ kann man auch die Lautstärke der Voice-Chats und des Lautsprechers des DualSense im Menü „Sounds“ verringern, auf das man über die PlayStation-Schaltfläche zugreifen können. Da es sich jedoch um Umschaltungen auf Systemebene handelt, muss man die Lautstärke aufdrehen, wenn man in einem anderen Spiel Voice-Chat oder den Lautsprecher des Controllers hören möchte.

Hoffentlich behebt Sony dieses Problem bald mit einem Patch. Destruction AllStars ist ab sofort als kostenloser Download für PlayStation Plus-Abonnenten verfügbar.