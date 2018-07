Nach dem Tod von Cayde-6 geht es in der Handlung von Destiny 2 spannend weiter. In der bevorstehenden Forsaken-Erweiterung erfahren wir den Grund für den Tod des Fan-Lieblings. In einem neuen 10-minütigen Gameplay-Video können wir uns einen ersten Eindruck zu Forsaken machen.

Das Video, das von Game Informer als Teil ihrer monatelangen Berichterstattung über das Spiel veröffentlicht wurde, zeigt eine der früheren Missionen des DLC und dient dazu, die Hauptgegner der neuen Geschichte zu zeigen. Die Spieler wagen sich in die Tangled Shores, um die Barons zu jagen, als sie sich auf die Suche nach Rache gegen Uldren Sov begeben, der für den Tod von Cayde-6 verantwortlich ist. Diese besondere Mission selbst zeigt den Fanatiker als Hauptschurken.

Destiny 2- Forsaken startet am 4. September auf PlayStation 4, Xbox One und PC.