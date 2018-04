Bungie hat beliebte Destiny 2-YouTuber und -Streamer eingeladen, Feedback zur Story des MMO-Shooters zu geben. Ein Gipfeltreffen mit dem Spielregisseur Christopher Barrett und mehreren Content-Autoren wurde arrangiert, um Probleme mit dem Storytelling des Spiels anzugehen und Vorschläge zur Behebung des Problems zu machen.

YouTuber MyelinGames war anwesend, zusammen mit Mercules904 und der AER0KNIGHT, laut seinem Bericht (den man auf Reddit finden kann). Es darf zwar nicht alles verraten werden, aber einiges wurde von Bungie freigegeben.

Einige Handlungsfehler in Destiny 2

Kontinuitätsprobleme wurden aufgezeigt, wie der Charakter von Bruder Vance zwischen den Spielen wechselt und der Comic von Fall of Osiris den Details von Destiny 1 widerspricht. MyelinGames bezieht sich auch auf „Kohäsionsprobleme“ in der Geschichte von Destiny 2, wie beispielsweise die Entwicklung von Calus während Missionen. Raid Lairs und der Leviathan Raid wurden besonders genannt, weil sie sich von den Ereignissen der Handlung getrennt fühlten. Andere Probleme waren fehlende Tiefe, Zugriff auf Lore, Tonveränderungen und die Zukunft der Geschichte des Spiels.

Kommen nun Updates?

Es gibt keine Möglichkeit zu sagen, ob Bungie noch einen der Punkte, die von diesen Fans an Bord gebracht werden, an Bord nehmen wird. MyelinGames sagt jedoch, dass er vor dem Meeting kurz davor war, seinen YouTube-Kanal zu verlassen. Er glaubte nicht, Bungie werde die Drohung Ernst nehmen oder Zeit in die Geschichte investieren. Als er Christopher Barrett und die Autoren traf war er erstaunt und überrascht von der „extrem respektvollen“ Meeting. Aber wie er auch bemerkt: „Jetzt müssen wir nur sehen, ob es geliefert wird.“

