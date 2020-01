Der zweite Multiplayer-Test von Mario Kart Tour steht allen offen

Mario Kart Tour - (C) Nintendo

Nintendo’s Vorstoß ins Mobilfunkgeschäft war ein langsamer, aber stetiger Prozess. Sie stiegen mit mehreren namhaften Spielemarken in das Business ein. Das bisher größte Highlight war Mario Kart Tour, dass letztes Jahr startete.

Das Spiel hat in seinem ersten Monat schnell die 123 Millionen Downloads überschritten und wird ist seitdem konstant gespielt. Seltsamerweise wurde es nicht mit dem Mehrspieler-Modus gestartet und hat vor nicht allzu langer Zeit eine Mehrspieler-Beta für diejenigen erhalten, die den Gold Pass des Spiels abonniert haben. Der zweite kommt, ist aber nicht so exklusiv.

Wie bereits im Spiel angekündigt, gibt es in Kürze eine zweite Multiplayer-Beta. Leider wurden keine Start-Daten angegeben, aber es wurde gesagt, dass dies eine offenere Angelegenheit sein wird. Du musst also nicht den Gold Pass abonnieren. Im Gegensatz zur letzten Beta kann man auch andere Rennen in seiner unmittelbaren Umgebung fahren.

Mario Kart Tour ist ab sofort für alle kompatiblen iOS- und Android-Geräte verfügbar. Wir halten für euch die Augen offen, wann die zweite Multiplayer-Beta startet. Noch mehr News zu diesem mobilen Titel findet ihr auf unserer Tag-Seite.

Was haltet ihr von Nintendo-Spielen am Smartphone? Sagt es und doch in den Kommentaren!

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.