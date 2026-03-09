Der Vape-Trend auf Twitch – warum manche Streamer im Livestream dampfen

DG Redaktion Die aktuelle DailyGame Redaktion setzte sich erstmals 2004 zusammen und berichtet seit jeher - mit kurzen Unterbrechungen und einem System-Wechsel - über die Welt der Videospiele.

Wer regelmäßig Streams verfolgt, bemerkt neben RGB-Beleuchtung und Energy-Drinks auch ein anderes wiederkehrendes Element: Einige Streamer nutzen während ihrer Live-Übertragungen ein. Klassische Tabakzigaretten sind dagegen nur noch selten zu sehen. Statt Rauch entstehen sichtbare Dampfwolken, die sich meist schnell im Raum auflösen.

Doch warum greifen manche Creator während stundenlanger Streams zu E-Zigaretten? Die Gründe liegen offenbar in praktischen Abläufen, arbeitsbedingten Rahmenbedingungen und individuellen Gewohnheiten. Gleichzeitig bleibt das Thema gesundheitlich und gesellschaftlich umstritten.

Kurze Pausen im Streaming-Alltag

Livestreams können mehrere Stunden dauern. Besonders im kompetitiven Multiplayer-Bereich sind Pausen oft zeitlich begrenzt. Wer an einem laufenden Match teilnimmt, kann seinen Platz nicht ohne Weiteres verlassen, da sonst Spielabbrüche oder Sperren drohen.

Einige Streamer entscheiden sich deshalb für eine Vape, da diese ohne Feuer und Asche auskommen und direkt am Arbeitsplatz verwendet werden können. Ein Konsumvorgang dauert meist nur wenige Sekunden. Dadurch entfällt eine längere Unterbrechung des Streams. Für Zuschauer bleibt der Stream durchgehend aktiv.

Diese Nutzung stellt jedoch eine individuelle Entscheidung dar und ist keineswegs Voraussetzung für erfolgreiches Streaming.

Unterschiede zu klassischem Zigarettenrauch

Tabakrauch enthält Teer, Kohlenmonoxid und zahlreiche weitere Verbrennungsrückstände, die sich in geschlossenen Räumen hartnäckig ablagern können. Möbel, Tapeten, Kleidung und sensible technische Geräte können dadurch langfristig beeinträchtigt werden – oft erkennbar an unangenehmen Gerüchen („kalter Rauch“) und gelblichen Verfärbungen der Oberflächen.

Beim Verdampfen von Liquids findet hingegen keine Tabakverbrennung statt. Die Flüssigkeiten bestehen in der Regel aus Propylenglykol, pflanzlichem Glycerin und Aromen. Dennoch entstehen beim Erhitzen feine Aerosole, die ebenfalls Partikel an die Umgebung abgeben. Zwar berichten viele Nutzer von einer deutlich geringeren Geruchsbelastung im Vergleich zu Zigarettenrauch und Gerüche verfliegen meist schneller, jedoch bedeutet das nicht, dass keinerlei Rückstände entstehen.

Auch beim Dampfen können sich diese Partikel in Innenräumen absetzen. Insbesondere der Glycerin-Anteil neigt dazu, über die Zeit einen feinen, leicht schmierigen Film auf glatten Oberflächen wie Fensterscheiben, Spiegeln oder Bildschirmen zu hinterlassen. Während die sichtbaren Schäden wie Vergilbungen ausbleiben, sind die genauen Langzeitwirkungen der Aerosol-Ablagerungen auf die Raumluftqualität und feinmechanische Elektronik wissenschaftlich noch nicht abschließend geklärt. Regelmäßiges Lüften bleibt daher auch beim Dampfen ratsam.

Auswirkungen auf Gaming-Hardware

Moderne Gaming-PCs und Konsolen verfügen über leistungsstarke Kühlsysteme mit mehreren Lüftern, die permanent Umgebungsluft zur Kühlung ansaugen. In stark verrauchten Räumen kann dies dazu führen, dass sich klebrige, teerhaltige Rückstände im Gehäuseinneren, auf Platinen und an den Kühllamellen absetzen. Dieser Film wirkt wie ein Magnet für Hausstaub, was die Luftzirkulation auf Dauer massiv einschränken kann.

Da beim Verdampfen von Liquids kein Teer entsteht, unterscheiden sich die potenziellen Rückstände chemisch deutlich von Tabakrauch. Dennoch ist nicht auszuschließen, dass auch Dampf-Aerosole bei intensiver und regelmäßiger Nutzung Spuren in der Elektronik hinterlassen können. Die feinen Partikel, insbesondere das pflanzliche Glycerin, können sich über die Zeit als minimaler, leicht schmieriger Film auf Lüfterblättern und Bauteilen niederschlagen, an dem feiner Staub ebenfalls leichter haften bleibt.

Unabhängig vom individuellen Konsumverhalten empfiehlt sich daher grundsätzlich eine regelmäßige Kontrolle und Reinigung der Hardware-Komponenten. Das Säubern von Staubfiltern sowie das vorsichtige Reinigen des Innenraums helfen dabei, hartnäckige Ablagerungen, einen Hitzestau und damit einhergehende Leistungseinbußen oder gar Hardware-Ausfälle frühzeitig zu vermeiden.

Plattformregeln und öffentliche Wahrnehmung

Streaming-Plattformen erlauben erwachsenen Nutzern grundsätzlich den Konsum legaler Produkte wie Tabak oder E-Zigaretten, solange keine Gesetze verletzt werden. Illegale Substanzen sind selbstverständlich untersagt.

In der Community wird das Thema unterschiedlich bewertet. Während manche Zuschauer den Konsum kaum kommentieren, äußern andere Kritik. Besonders relevant ist dabei, dass Streaming-Plattformen auch ein junges Publikum erreichen. Deshalb stehen Influencer regelmäßig in der Verantwortung, sich ihrer Vorbildwirkung bewusst zu sein.

Gesundheitliche Einordnung

E-Zigaretten können Nikotin enthalten – einen Stoff mit hohem Abhängigkeitspotenzial. Auch nikotinfreie Varianten gelten nicht als risikofrei. Die langfristigen gesundheitlichen Auswirkungen des Dampfens werden weiterhin erforscht.

Medizinische Fachgesellschaften weisen darauf hin, dass E-Zigaretten keine harmlose Lifestyle-Produkte sind. Sie gelten zwar teilweise als weniger schädlich als klassische Tabakzigaretten, stellen jedoch keine gesundheitlich unbedenkliche Alternative dar.

Dieser Artikel wurde im Rahmen einer Kooperation veröffentlicht und dient der Information über das Thema E-Zigaretten im Streaming-Umfeld.

Der Verkauf und Konsum von E-Zigaretten ist in Österreich ausschließlich Personen ab 18 Jahren erlaubt. Nikotin macht abhängig und kann gesundheitliche Risiken verursachen!

