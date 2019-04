Share on Facebook

Star Wars 9 trägt offiziell den Titel „The Rise Of Skywalker“ – bedeutet das, dass Kylo Ren gelogen hat und dass Rey tatsächlich ein Skywalker ist? Der Titel von Episode IX war in den letzten Monaten ein großes Rätsel. Jetzt wissen wir zwar den Titel, haben aber noch ein Rätsel mehr dazubekommen.

Rey’s Abstammung war einer der heiß diskutierten Aspekte der neuen Star Wars-Folge-Trilogie. Als geheimnisvolle Waisenkind mit einer faszinierenden Verbindung zur Macht in Star Wars: Das Erwachen der Macht eingeführt, bestand die Spekulation darauf, dass sie mit jedem verwandt sein könnte, von Luke Skywalker über Han Solo bis Obi-Wan Kenobi. Aber in Star Wars: Die letzten Jedi wurde von Kylo Ren/Ben Solo unmissverständlich erklärt, dass sie tatsächlich niemand war: Ihre Eltern waren Junkies, die sie für Geld verkauften.

In The Rise of Skywalker wird darauf hingedeutet, dass ein Familienmitglied aufsteigen wird. Jetzt ist die Frage natürlich welcher Skywalker?

Nur weil wir den Titel kennen, wissen wir noch immer nichts.