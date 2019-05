Auch wenn man den aktuellen Sonic-Film-Trailer mit der originalen Green Hill Zone-Musik untermalt, wird der „neue Look“ des blauen Igels von SEGA auch nicht wirklich besser.

Aber zumindest hat er nun mehr mit Sonic zu tun, als der Trailer zum kommenden Kinofilm. Die Reaktionen darauf waren intern bei uns in der Redaktion alles andere als „schön“.

Unsere Redakteurin Eva muss sich noch immer vom Schock erholen und sitzt seit Tagen in einem dunklen Raum mit ihrem aufblasbaren Einhorn. Adnan startete eine Iniatiave zur „Rettung der Ehre von Sonic“, welche bereits 1 Milliarde Likes auf Facebook geniert hat und unserer FB-Seite zusätzlich 800 Millionen Fans. Von Simon haben wir seit der ersten Trailer-Präsentation nichts mehr gehört. Und Michi kann seit dem nicht mehr schlafen und schreibt bis 6 Uhr früh Reviews für Days Gone und dem neuestem DLC von Assassin’s Creed Odyssey. Die älteren Redakteure liegen seitdem auf der Intensiv-Station und bekommen aus der DailyGame-Tasse stündlich eine Portion Astronauten-Nahrung.

Und ich? Habe angefangen das 12-Stunden-Achievement bei Anno 1800 freizuschalten. Mit Erfolg.

Hier der besagte Kurz-Trailer zum Sonic-Film von IGN (via Twitter), welcher es vielleicht ein wenig besser macht…

The Sonic trailer but with the original Green Hills Zone music pic.twitter.com/nLxusBIEbe

— IGN (@IGN) 30. April 2019