Der Prinz aus Zamunda 2: Neuer Trailer liefert mehr Story

Prinz aus Zamunda McDowells © Paramount Pictures

Die Latte liegt sehr hoch, wenn es um den Prinz aus Zamunda geht und dessen Fortsetzung. Der Nostalgie Wert den Teil 1 in den Herzen der Fans hat, macht die Aufgabe des neuen Films umso schwerer. Der neue Trailer zu „Der Prinz aus Zamunda 2“ gibt nun mehr Einblicke in die Story und auch den Humor. Es scheint als würde zumindest der Charme des zamundianischen Herrschers weiter erhalten bleiben. Auch wenn dies vorgegriffen scheint, die Hoffnung auf einen guten Film ist da.

Der neue Trailer mit der Story vom Prinz aus Zamunda 2

Mal abgesehen von der wirklich unpassenden Hip Hop Dauerbeschallung, die nicht zum Trailer passt, scheint es ein unterhaltsamer Film zu werden. Akeem hat also einen unehelichen Sohn von einem, vermutlichen, One Night Stand. Diesen sucht er nach 30 Jahren um sein Thronerbe zu werden. Denn ein, nicht gerade freundlich gesinnter, General (gespielt von Wesley Snipes) will die Herrschaft über Zamunda. Und mit einem rechtmäßigen Erben, kann dieser keinen Anspruch stellen.

Akeem hat selbst in königlicher Ehe wohl nur Töchter und seine älteste Tochter, hätte nichts dagegen den Thron anzutreten. Wie dies aber in Monarchien so ist, sind diese meist patriarchisch und zu stur dies zu ändern. Ein Hauch Emanzipation der in der Geschichte mitschwingt. Aber in erster Linie wohl das familiäre Patch-Work-Chaos. Der neue Trailer zu Der Prinz aus Zamunda 2 sieht zwar in dieser Hinsicht sehr nach (mittlerweile) Hollywood Standard aus, aber es ist klar Eddie Murphys führende Hand zu erkennen.

Ich bin auf jeden Fall optimistisch gespannt auf diesen Film und freue mich entsprechend auf das Review für euch. Der Prinz aus Zamunda 2 erscheint am 2 März auf Amazon Prime Video.