Demo zu MediEvil im PlayStation Store ab sofort verfügbar

Während der jüngsten Präsentation des Unternehmens zum aktuellen “Stand der Dinge” (State of Play) gab Sony den Veröffentlichungstermin für The Last of Us Part 2 über einen neuen Trailer bekannt, den ihr unterhalb der Meldung sehen könnt. Das Spiel wird voraussichtlich am 21. Februar 2020 für PS4 veröffentlicht. Nicht wie zuletzt von einem Händler gemeldet…