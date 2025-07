Delta Force: Crossplay nur auf Konsolen – Performance-Modus könnte später folgen

Markus BauerMarkus spielt eigentlich schon immer Videogames und hat sich für Webdesign interessiert als es noch gar kein Internet bei ihm daheim gab. Seine Lieblingsgenres sind so unterschiedlich, wie seine Artikel. Am PC spielt Markus am Liebsten Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie. Auf den Konsolen haben es ihm Action-Adventures und Rennspiele angetan. Mit seinen Kindern spielt er aber auch gerne Minecraft oder Rocket League. Seit einigen Jahrzehnten baut Markus auch seine PCs selbst zusammen. Dabei ist es ihm egal ob Intel/Nvidia- oder AMD. Nur nicht gemischt. Das Preis- und Leistungsverhältnis müssen passen. Mit seinem neuesten PC-Projekt musste erstmals ein "Big Tower" herhalten. Irgendwie stieg die Angst die aktuellen Grafikkarten nicht mehr ins PC-Gehäuse zu bekommen.

Ein Punkt, der vielen wichtig ist: das kommende Delta Force wird ein Crossplay nur für Konsolen bieten. Du kannst also entscheiden, ob du nur mit anderen PS5- und Xbox-Spielern zocken möchtest, ohne auf PC-Gegner zu treffen. Damit reagiert das Team auf die Sorge vieler Fans, die unfaire Vorteile durch Cheating am PC befürchten.

Zum Release soll das Spiel auf PS5 und Xbox Series X mit 1440p und auf der Series S mit 1080p bei 60fps laufen. Ein 120-Hz-Modus ist zum Start nicht geplant, wird aber laut Game Director Shadow Guo geprüft. Das Team hofft, im Laufe des Jahres einen Performance-Modus mit höherer Framerate nachzureichen. Außerdem wird ein FoV-Slider direkt zum Launch verfügbar sein.

„Unser Team prüft derzeit die Möglichkeit eines Performance-Modus in einem höheren Frame und hofft, diesen in zukünftigen Updates dieses Jahres bereitstellen zu können. Darüber hinaus freuen wir uns, bestätigen zu können, dass der FoV Slider in der offiziellen Launch-Version enthalten sein wird“, so Guo.

Delta Force: Keine PS5 Pro-Verbesserungen zu Release

Zur PS5 Pro schwieg Guo. Es sieht also danach aus, dass die Mid-Gen-Konsole keine speziellen Optimierungen erhält. Auch zu Drittanbieter-Geräten, die Maus und Tastatur als Controller tarnen, äußerte sich das Studio: Man habe Maßnahmen auf allen Plattformen ergriffen und investiere weiter in Anti-Cheat-Schutz.

In Spieltests haben die Entwickler bereits öfters das Thema Zielhilfe zugespielt bekommen. Die Zielhilfe soll beim „offiziellen Start ein flüssigeres Schießerlebnis“, so die Aussage von Guo weiter in den Q&A zur Konsolenversion.

Delta Force erscheint am 19. August 2025 für PS5 und Xbox Series X/S. Der Free-to-Play-Taktik-Shooter ist bereits seit 5. Dezember 2024 auf PC (u.a. Steam) verfügbar. Dort bekommt die Rückkehr der „Kultserie“ nur „ausgeglichen“ an. Vor allem das Cheater-Problem ist ein großes Thema, wie viele Kommentare der Steam-Spielenden zeigen.