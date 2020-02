Deliver Us The Moon erscheint im April für Xbox One und PlayStation 4

Deliver Us The Moon, das erstmals im Oktober 2019 über Steam für den PC veröffentlicht wurde, wird am 24. April für PlayStation 4 und Xbox One auf den Markt kommen, gefolgt von der Switch in diesem Sommer, gaben Publisher Wired Productions und Entwickler KeokeN Interactive bekannt.

Der Science-Fiction-Thriller wird in einer Standard- und Deluxe-Editionen erhältlich sein. Die Deluxe-Edition für 29,99 USD / 24,99 GBP / 29,99 EUR enthält eine Kopie des Spiels, den Original-Soundtrack und ein 100-seitiges digitales Artbook. Beide Versionen werden physisch und digital verfügbar sein.

Deliver Us The Moon befindet sich in einer apokalyptischen nahen Zukunft, in der die Ressourcen der Erde erschöpft sind und die Menschheit zu den Sternen schaut. Die Nationen schließen sich zusammen, um die World Space Agency zu gründen – eine Organisation, die die Aufgabe hat, die extreme Energiekrise zu lösen. Die Lösung: Besiedlung und Ausbeutung der natürlichen Helium-3-Reserven des Mondes, um den Energiebedarf einer wachsenden Erdbevölkerung zu decken. Plötzlich und ohne Vorwarnung hört die Kommunikation zum dem Mond auf und die Energiequelle geht verloren. In die Dunkelheit getaucht und ohne Macht vergehen Jahre, in denen die Regierungen der Welt wieder zusammenkommen, um eine neue Mission zu beginnen – die Energieversorgung wiederherzustellen und damit Hoffnung für die Menschheit zu schaffen.