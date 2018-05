RedG Studios hat den Debüt-Trailer für S.O.N veröffentlicht, ein Survival Horror Game exklusiv für PlayStation 4.

S.O.N ist ein episches psychologisches Survival Horror Game, das in in der modernen Zeit spielt. Du spielst als Robert Alderson auf der Suche nach seinem vermissten Sohn Jay, der tief im Wald von Pennsylvania, besser bekannt als South Of Nowhere, verschwand. In einer Welt, in der Angst die Kontrolle übernimmt und deine Vergangenheit niemals ausgelöscht wird. Welchen Ängsten und Dämonen wirst du dich stellen, um deine Liebsten zurück zu bekommen?

S.O.N wird am 11. Dezember weltweit für PlayStation 4 erscheinen. Eine Demo wird am 8. Juni kommen.