Death Stranding: Mastermind Hideo Kojima arbeitet noch am Launch-Trailer

Death Stranding - (C) Kojima Productions

Jahre der Vorfreude werden sich auszahlen, wenn Hideo Kojimas Death Stranding in weniger als einem Monat endlich startet. In den letzten dreieinhalb Jahren hat uns Kojima mit mehreren kurzen und langen Trailern für das Spiel aufgezogen, und obwohl die Dinge in der Regel ziemlich vage waren, waren sie auch (alle) ziemlich gut.

Bevor das Spiel selbst startet, werden wir noch einen letzten Trailer dafür sehen, der von Kojima selbst bearbeitet wurde. Wir wissen seit ein paar Wochen, dass er an einem Trailer für Death Stranding arbeitet. Vor kurzem hat er ein Update auf Twitter veröffentlicht und mitgeteilt, dass er wieder an dem Trailer arbeitet und die Bearbeitung wieder im Gange ist. Da das Spiel jetzt nicht weit vom Start entfernt ist, sollten wir den Start-Trailer wahrscheinlich in Kürze erwarten.

Came back to Japan and now back in editing for the launch trailer👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩 pic.twitter.com/6wUUFTO2SV — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) October 9, 2019

In der Zwischenzeit kann man sich hier einen aktuellen Drop-Trailer zum Spiel ansehen. Death Stranding hat vor kurzem die Entwicklung abgeschlossen, woraufhin es auch vom ESRB bewertet wurde und am 8. November exklusiv für die PS4 veröffentlicht wird.