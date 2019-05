Kojima Productions Death Stranding ist ein mysteriöses Spiel, wie es sich gehört, wenn sein Regisseur Hideo Kojima von Metal Gear Solid ist. Dieser neueste Teaser passt zu Kojima, der etwas Neues neckt, obwohl er nichts tut, um die Atmosphäre des Mysteriums zu zerstreuen. Schau es dir unten an. Es gibt jedoch nicht viel zum Sehen im neuesten surrealen Teaser „Create The Rope“.

Der Teaser scheint darauf hinzudeuten, dass bald ein neuer Trailer kommt. In diesem Fall wird es unser erster neuer Blick auf das Spiel seit der Tokyo Game Show 2018 sein. Das Debüt eines neuen Trailers auf diese Weise ist keine schlechte Idee, zumal Sony – das den Titel veröffentlicht – dieses Jahr nicht auf der E3 sein wird. Mal sehen wann der Trailer wirklich erscheint, immerhin hat ihn Kojima schon öfters „angepriesen“.

Death Stranding ist für PS4 in der Entwicklung. Es gibt keine Informationen über ein Veröffentlichungsdatum, obwohl Kojima feststellte, dass Ende März eine „Schlüsselzeit“ für die Entwicklung war. Die Befürchtungen, dass es sich um PlayStation 5 handeln könnte, wurden ausgeräumt, als Sony bestätigte, dass Death Stranding – zusammen mit Ghost of Tsushima und The Last of Us: Part 2 – immer noch auf die PS4 kommt. Wir bleiben dran.