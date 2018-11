Death Stranding wird bei den Game Awards einen neuen Trailer erhalten, wenn man den Twitter-Beitrag einer der Entwickler bei Kojima Productions wertet.

Kojima Productions arbeitet seit einiger Zeit an Death Stranding und hat bereits sechs Trailer veröffentlicht. Trotz aller Enthüllungen ist das Gameplay-Filmmaterial bisweilen nicht vorhanden bzw. nicht richtig in Aktion zu sehen gewesen. Als „Fan“ fragt man sich dann schon zu Recht: Was ist das Game überhaupt?

Death Stranding hat einen neuen Trailer bei TGS 2018 erhalten, aber es scheint, dass eine weitere Enthüllung bei den The Game Awards 2018 folgen wird. Der Titel hat bisweilen noch keinen Releasetermin erhalten, soll jedoch – so vermutet man – 2019 für PlayStation 4 und PC erscheinen.

