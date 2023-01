Dead Space Remake könnte ein alternatives Ende haben

Eine veröffentlichte Auflistung der Trophäen zeigt, dass Dead Space Remake offenbar noch ein weiteres Ende enthalten wird.

Für diejenigen die sich fragen, ob das Remake von Dead Space irgendwelche Überraschungen bieten wird, sieht es so aus als ob diese moderne Version des kultigen Horrortitels ein alternatives Ende haben wird, wie aus einer durchgesickerten Trophäenliste hervorgeht.

Angesichts der Tatsache, dass das Originalspiel dieses Jahr 15 Jahre alt wird, zusammen mit einigen anderen Klassikern wie Fallout 3, Left 4 Dead und Fable 2, haben zweifellos viele Fans den Survival-Horror von Visceral Games aus dem Jahr 2008 bereits so oft gespielt, dass sie alles über die Geschichte wissen. Aber es sieht so aus, als ob es zumindest einige neue Elemente geben wird.

Da der Veröffentlichungstag immer näher rückt, ist bereits Gameplay-Material aus dem Dead Space Remake durchgesickert, das zwei Stunden aus der Kampagne zeigt und einen guten Einblick in das gibt, was die Spieler am 27. Januar erwarten können. Doch damit nicht genug: Um die Fans bei der Stange zu halten, wurde eine Liste mit Trophäen für das kommende Spiel veröffentlicht, die es im Originalspiel nicht gab.

Wie The Gamer herausgefunden hat, wird das Remake von Dead Space laut der Trophäenliste wahrscheinlich ein alternatives Ende haben, das die Spieler erspielen können. Eine der geheimen Trophäen heißt “Reunion” und in der dazugehörigen Beschreibung heißt es: “Erleben Sie das alternative Ende in einem beliebigen Schwierigkeitsmodus.” Bei so wenigen Informationen kann man nicht viel herausfinden, daher ist es schwer zu sagen, was genau dieses andere Ende sein könnte. Ob es sich um eine drastische Abweichung vom kanonischen Ende handelt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gesagt werden.

Zu den für Dead Space aufgelisteten Errungenschaften gehören das Abschließen des Spiels im Impossible-Modus, das Installieren aller Waffen-Upgrades, das Töten so vieler Feinde und vieles mehr. Die Tatsache, dass ein Entwickler des Dead Space Remakes sagt, das Spiel sei furchteinflößend, deutet darauf hin, dass das Studio mit dieser Neuauflage wirklich über das Ziel hinausgeschossen ist. In Anbetracht der linearen Geschichte und des Alters des Spiels werden viele vielleicht denken, dass ihre Erwartungen nicht allzu sehr enttäuscht werden, aber es scheint so als ob das Remake ein paar Wendungen bieten könnte, die eingefleischte Fans nicht erwarten würden.

Dead Space erscheint am 27. Januar für PC, PS5 und Xbox Series X/S.