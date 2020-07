Disgaea 4 Complete+ kommt diesen Herbst auf den PC

NIS America wird im Herbst dieses Jahres das Strategie-RPG Disgaea 4 Complete+ für PC über Steam und den Microsoft Store veröffentlichen, teilte der Publisher mit. Es wird auch via dem Xbox Game Pass für PC verfügbar sein. Disgaea 4 Complete+ wurde am 29. Oktober erstmals für PlayStation 4 und Switch veröffentlicht.

Als die Korruption die Lebensweise in Hades zu stören droht, befindet sich Valvatorez an der Spitze einer feurigen Revolution. Der ehemalige Tyrann muss neue Verbündete finden, eine beeindruckende Armee rekrutieren und ein oder zwei Dinge über politische Unruhen lernen, wenn er das korrupte Regime stürzen und allen Prinny-Arten Erlösung bringen will!

Tauche ein in eine Geschichte von Revolution und Erlösung, die in einem dunklen und urkomischen Reich von Vampiren, Werwölfen und anderen teuflischen Bewohnern verwoben ist. Nimm an einem eindringlichen und detaillierten taktikbasierten Gameplay teil, das von übertriebener destruktiver Action strotzt und rufe eine Horde von Spezialfunktionen auf, um dein Abenteuer in der Unterwelt auf ein neues Level zu heben.