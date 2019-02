Bis zum Release des PS4-Exklusiv-Titels Days Gone bleibt noch etwas Zeit. Diese Zeit nutzt Sony und enthüllt ein neues Video, welches die Hintergrundgeschichte des Protagonisten Deacon erzählt.

In diesem Trailer bekommen wir einen Einblick in das Leben vor dem Ausbruch der Pandemie, die viele Zombies in Days Gone hervorbringt.

Days Gone erscheint am 26. April für PlayStation 4.