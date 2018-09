So brutal geht es zu, wenn „Freakers“ umherlaufen im kommenden PlayStation 4-Exklusivtitel Days Gone.

Entwickler Bend Studio und Sony haben heute Days Gone auf der Tokyo Game Show in der Makahari Messehalle in Chiba bei Tokio präsentiert. Dabei wurde live von den Entwicklern gespielt. Dabei sehen wir auch eine Menge toller Wettereffekte und eine Menge an Freakers (keine Zombies).

Kauftipp:

Days Gone - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen

Über den Entwickler

Bend Studio ist ein in den USA ansässiger Sony-Exklusiv-Entwickler welcher derzeit an dem Action-Adventure Days Gone arbeitet. Das Game sahen wir erstmals auf der E3 2016 in Los Angeles.

Days Gone erscheint am 22. Februar 2019 exklusiv für die PlayStation 4 / PlayStation 4 PRO.