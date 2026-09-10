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Dave the Diver knackt die 10-Millionen-Marke

Artikel von Markus Bauer +
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Dave the Diver ist längst kein Geheimtipp mehr: Mintrocket hat inzwischen mehr als 10 Millionen Exemplare des ungewöhnlichen Tauch- und Sushi-Abenteuers verkauft. Den Meilenstein bestätigten die Entwickler offiziell. Gestartet war Dave bereits im Oktober 2022 im Steam Early Access. Seitdem folgten Versionen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Bei uns findest du auch mehr zum umfangreichen Dave-the-Diver-Update.

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