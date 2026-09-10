Dave the Diver knackt die 10-Millionen-Marke

Markus Bauer Markus spielt Videospiele, seit er denken kann, und schreibt seit über 25 Jahren über Gaming. Am PC liebt er Ego-Shooter und Echtzeit-Strategie, auf Konsolen vor allem Action-Adventures und Rennspiele. Mit seinen Kindern zockt er auch gerne Minecraft und Rocket League. Seit Jahrzehnten baut Markus seine PCs selbst – immer mit Blick auf das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Sein aktueller PC: ein Big Tower, damit auch moderne Grafikkarten bequem Platz finden.

Dave the Diver ist längst kein Geheimtipp mehr: Mintrocket hat inzwischen mehr als 10 Millionen Exemplare des ungewöhnlichen Tauch- und Sushi-Abenteuers verkauft. Den Meilenstein bestätigten die Entwickler offiziell. Gestartet war Dave bereits im Oktober 2022 im Steam Early Access. Seitdem folgten Versionen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Bei uns findest du auch mehr zum umfangreichen Dave-the-Diver-Update.