Dave the Diver erhält neues umfangreiches Update

Mintrocket hat ein brandneues Update für seinen von Kritikern gefeierten Titel Dave the Diver veröffentlicht, das eine Reihe wichtiger Änderungen mit sich bringt und den Spielern einen neuen kostenlosen DLC zum Herunterladen bietet. Das Update bringt noch mehr Inhalte für das Spiel, nachdem im letzten Jahr bereits der Dredge DLC für das Spiel veröffentlicht wurde.

Dave the Diver war eine große Überraschung im Jahr 2023. Es wurde 2018 als mobiler Titel angekündigt, verschwand dann aber. 2022 kam es wieder. Die Kritiker lobten es und es wurde zu einem der besten Unterwasser-Erkundungsspiele. Auf dem Weg dorthin gab es Diskussionen. Einige fragten, ob das Spiel als „Indie“ bezeichnet werden kann, weil der Entwickler Mintrocket zu Nexon gehört. Das war aber nur eine Frage der Bezeichnung. Die Spieler hatten auf jeden Fall großen Spaß mit dem Titel.

Das neueste Update für Dave the Diver hat es in sich. Es fügt den Godzilla DLC für alle Plattformen hinzu, der bereits im Februar für Dave the Diver angekündigt wurde. Das Update ist kostenlos, aber nur bis zum 23. November verfügbar, denn dann will Mintrocket alle DLCs für das Spiel vom Markt nehmen. Spieler, die den DLC abholen, können ihn auch nach diesem Datum herunterladen, sodass Fans des Spiels sicher sein können, dass sie ihn bekommen. Der DLC selbst bietet drei neue Missionen sowie neue Gerichte und Godzilla-Statuen, die im Meer gefunden werden können.

Das bringt das neueste Update für Dave the Diver mit sich

Der Godzilla-DLC ist sicherlich das Highlight des neuen Dave-the-Diver-Updates, aber nicht die einzige Änderung. Die Spieler können nun den Maustasten 4 und 5 Tastenkombinationen zuweisen, und es wurden mehrere Achievements behoben, die zuvor nicht korrekt angezeigt wurden. Das Update behebt auch eine Reihe von Bugs, darunter ein Problem, das dazu führte, dass die Filialleiter in Dave the Diver nicht so effizient waren, wie sie sein sollten. Insgesamt handelt es sich um einen soliden Patch, der das gesamte Spielerlebnis deutlich flüssiger machen sollte und genügend neue Inhalte bietet, um alteingesessene Spieler zum erneuten Durchspielen zu bewegen.

Angesichts des unerwarteten Erfolgs von Dave the Diver wird es interessant sein zu sehen, wie lange der Entwickler Mintrocket das Spiel noch mit neuen Inhalten unterstützen wird. Anfang des Jahres stellte Mintrocket sein neues Spiel vor: Waverunners, ein teambasiertes PVP-Arenakampfspiel. Es ist sicherlich eine Abwechslung zu Dave the Diver, und es scheint, als hätte das Studio andere Pläne als seinen aktuellen populären Titel.

Worum geht es im Spiel?

Dave the Diver ist ein Einzelspieler-Abenteuer-RPG, das sich um die Erforschung der Tiefsee am Tag und das Management eines Sushi-Restaurants bei Nacht dreht. In diesem Spiel begleitest du Dave und seine schrägen Freunde, um die Geheimnisse des mysteriösen Blauen Lochs zu lüften. Es ist ein Hybrid aus Abenteuer, RPG und Management. Das Spiel ist für seine einzigartigen Spielideen und sein stilsicheres Design bekannt und hat sich als Indie-Sommer-Hit etabliert.