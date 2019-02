Darkest Dungeon, das taffe, rundenbasierte Rogue-like erhält einen Nachfolger!

Darkest Dungeon hat sich mit seinem Konzept einen Namen gemacht. In einer dem Untergang geweihten Stadt kämpft ihr mithilfe von Rekruten gegen das scheinbar unaufhaltsame. Entsprechend düster und niedergeschlagen ist die Stimmung. Besondere Mechaniken von Darkest Dungeon waren beispielsweise, dass die Charaktere diverse psychische Probleme entwickeln können, die ihnen einen Malus bringen. Auch der Grafikstil hat die grimmige Atmosphäre des Spiels beeindruckend wiedergegeben. Nicht zuletzt aber hat der Schwierigkeitsgrad für Aufsehen gesorgt. Es ist eins dieser Spiele, bei dem reihenweise Tastaturen in die Brüche gingen, was auf Youtube gut dokumentiert ist.

Nun erhält das Spiel einen Nachfolger, wie Entwickler Red Hook Studios in einem Interview mit PC Gamer offiziell ankündigte. Dabei versprechen sie einen „Tune Up“, sowohl in der Präsentation als auch bei den Mechaniken. Dabei sollen die sechs Charakterklassen des Originals zurückkehren. Allerdings soll das Metagame ein komplett anderes sein, da auch die Zielsetzung des Spiels eine andere ist.

„Am bedeutendsten aber arbeiten wir an einer komplett anderen Metagamestruktur. Darkest Dungeon 2 dreht sich um eine zermürbende Reise, nicht darum, seinen Hinterhof aufzuräumen.“, so die Entwickler gegenüber PC Gamer

Damit wird auch angedeutet, dass Darkest Dungeon 2 nach dem DLC The Color of Madness des erstens Teils spielen wird. Weiterhin sind die Entwickler Fans des Early Access Konzepts, das sie auch beim ersten Teil bereits erfolgreich nutzten, allerdings ist es noch nicht offiziell, ob Teil 2 ebenfalls damit arbeiten wird. Einen ersten Trailer gibt es ebenfalls.

Weitere Details gibt es bisher noch nicht. Zwar gab der Entwickler preis, dass das Studio für die Entwicklung gewachsen ist und wohl auch weiterhin wachsen wird, aber einen geplanten Releasezeitraum gibt es im Augenblick noch nicht. Dafür ist Darkest Dungeon 2 wahrscheinlich auch noch nicht weit genug in Entwicklung. Wir dürfen also auf die nächsten Monate gespannt sein.