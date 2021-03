DailyGame wünscht Allen einen Super Mar10 Day!

Super Mario Galaxy, der heimliche Star der Switch-Spielsammlung. Leider hat Nintendo auf den zweiten Teil in der Sammlung verzichtet, den ich persönlich noch besser gefunden hätte. - (C) Nintendo

Wie auch der 4. Mai durch das amerikanische Datum zum May 4th oder auch May the 4th, und somit zum Star Wars Day wurde. Da May the 4th so klingt wie „May the Force“. So ist heute der offizielle Super Mario Tag.

Denn der 10. März ist in Amerika: Mar 10 oder auch MAR10!

Darum wünschen wir heute Allen Lesern, Fans und Freunden einen Super MAR10 Day!

Ganz Twitter feiert mit…