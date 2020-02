Daemon X Machina unterstützt bis zu 200 FPS, 4K-Auflösung auf dem PC

Marvelous überraschte viele von uns, als bekannt wurde, dass der Third-Person-Action-Titel Daemon X Machina auf den PC kommen wird. Visuelle und Leistungsverbesserungen werden erwartet, insbesondere angesichts der zusätzlichen Leistung der Plattform über den Switch. GameSpark (aus Japan) hat kürzlich Marvelous USA / XSEED Games befragt und einige interessante neue Details entdeckt.

Eine große Auswahl an Framerate-Optionen ist verfügbar, einschließlich 30 FPS, 60 FPS, 120 FPS, 144 FPS und sogar 200 FPS. Auflösungen bis zu 4K werden zusammen mit Ultra-Widescreen-Unterstützung unterstützt (obwohl bei Optionen ab 16: 9 schwarze Streifen an den Bildschirmrändern zu sehen sind). In Bezug auf die Einstellungen können die Spieler das Anti-Aliasing, die Texturqualität (mit einer hochauflösenden Texturoption), die Schärfentiefe, die Schattenqualität und vieles mehr anpassen.

Maus- und Tastaturunterstützung ist ebenfalls enthalten. Alle verfügbaren DLCs sind erhältlich, und Spieler können denselben Inhalt erwarten, der in der aktuellen Switch-Version verfügbar ist.

Daemon X Machina wird am am 13. Februar für PC via Steam veröffentlicht.