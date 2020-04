COVID-19: Vom realen zum virtuellen Rasen

Bildquelle: FreePic.com

Seitdem das Coronavirus den Profifußball lahmgelegt hat, erfreut sich vor allem der E-Sports einer nie da gewesenen Beliebtheit. Spiele wie FIFA scheinen eine ideale digitale Alternative für Sportfans weltweit zu sein. Der Entwickler EA Sports hat sich bis zum heutigen Tage mit ihrer Fußballsimulation FIFA die Krone aufgesetzt und gewinnt in der Regel das ewige Duell gegen Konamis Pro Evolution Soccer.

E-Sports ist bereits im Laufe der letzten Jahre immer beliebter geworden und hatte bereits seinen Platz im Herzen der Fans gefunden. Aber die aktuelle Situation sorgt dafür, dass der Siegeszug der virtuellen Sportarten noch rasanter vonstattengeht. Für Fußballfans ist dabei vor allem FIFA 20 das Spiel, welches die meiste Aufmerksamkeit erhält. Dabei wird nicht nur das Spiel selbst als Freizeitbeschäftigung immer beliebter, sondern auch die Nutzung von Live-Streaming-Events auf Twitch, Facebook und Co.

In den letzten Wochen gab es unzählige FIFA-Turniere, die man live verfolgen konnte. Bei diesen spielten auch teilweise Profi-Fußballer gegeneinander und machten das Ereignis damit noch interessanter für die Fangemeinde. Ein gutes Beispiel hierfür war kürzlich beendete FIFA Ultimate Quaran-Team-Turnier. Bei diesem traten 128 Teams aus England, Spanien, Italien und den Niederlanden an und wurden dabei von einem bei dem jeweiligen Verein unter Vertrag stehendem Spieler vertreten. Den Gesamtsieg konnte sich Wolverhampton sichern. Schon ganz nahe dran am Geschehen sind auch die besten Sportwettanbieter wie BettingTop10 DE, die ebenfalls passende Wetten vergleichen und anbieten.

Das FIFA Ultimate Quaran-Team Turnier ist aber bei weitem nicht die einzige virtuelle Sportveranstaltung seiner Art. Im Grunde findet man jede Woche ein FIFA-Turnier an dem man entweder selbst teilnehmen oder einige der bekanntesten Fußballer der Welt in Aktion sehen kann. Denn es ist mittlerweile kein großes Geheimnis mehr, dass die professionellen Fußballer große Fans der FIFA-Spielreihe sind. Nicht umsonst ist die alljährliche Veröffentlichung der FIFA-Spielerattribute ein Highlight für Fußballer auf der ganzen Welt.

E-Sports im Zentrum der Gesellschaft

Auch und gerade in der aktuellen Situation, ist es wichtig, dass man als Sportfan etwas zum Jubeln hat. Virtuelle Sportarten sind dafür ein toller Ersatz, um die spielfreie Zeit auf dem echten Rasen angenehmer zu gestalten. Auch hier kann man weiterhin seinen Verein anfeuern und seinen Lieblingsspieler unterstützen.

Neben FIFA 20 sticht in puncto virtuellen Sport auch die NBA heraus. Die nordamerikanische Basketballliga hat NBA 2K20 als Alternative schnell erkannt. Bei Turnieren treten die NBA-Stars gegeneinander an konnten auch in der Basketball-Szene schnell an Beliebtheit gewinnen. Es gibt also viel Auswahl an aufregenden Spielen aus unterschiedlichen Sportarten.