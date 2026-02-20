Cities Skylines 2 First Frost: Bürger sterben jetzt anders – und Fahrräder nerven weniger

Tim Rantzau Tim ist seit seiner Kindheit leidenschaftlicher Nintendo-Fan und hat seine Begeisterung für Spiele mit einem Studium in Game Design vertieft. Beruflich arbeitet er an der Konzeption von Videospielen und kennt dadurch die Branche nicht nur von außen, sondern auch von innen. Seine größte Leidenschaft gilt jedoch dem Spiele-Journalismus, in dem er Trends einordnet, Hintergründe erklärt und mit viel Erfahrung über neue Entwicklungen berichtet.

Cities: Skylines 2 hat einen neuen Entwickler und der liefert direkt. Iceflake Studios veröffentlichte am 18. Februar das Update First Frost, das erste Patch unter neuer Führung. Die wichtigste Änderung betrifft etwas, das auf den ersten Blick absurd klingt: Bürger sterben jetzt zur richtigen Uhrzeit. Dazu kommen 80 Prozent weniger Fahrräder, ein neues UI und optische Verbesserungen.

Der Sterbe-Bug war nervig

Seit Release hatte Cities Skylines 2 ein merkwürdiges Problem. Die Tageszeit wurde bei der Berechnung von Todesfällen ignoriert. Das führte dazu, dass fast alle Bürger zwischen 0 und 6 Uhr morgens starben. Eine unnatürliche Häufung, die für Sterbewellen sorgte und das Bestattungssystem regelmäßig überforderte. Jetzt berechnet das Spiel Todesfälle 16-mal pro Tag statt nur viermal. Die Verteilung ist natürlicher, Leichenwagen fahren gleichmäßiger. Im Easy-Modus können Bürger außerdem endlich an Altersschwäche sterben, vorher war ein Großteil davon ausgenommen.

Werbung

Fahrräder blockieren jetzt weniger

Die zweite große Änderung betrifft den Verkehr. Fahrradfahrten wurden um 80 Prozent reduziert, weil die Simulation vorher unrealistisch viele Bürger aufs Rad schickte. Das verstopfte Straßen und machte den Verkehrsfluss unberechenbar. Iceflake Studios hat das radikal zurückgefahren. Mit dem Ziel, Verkehr wieder verständlich und planbar zu machen. Ob das funktioniert, wird sich in den kommenden Wochen zeigen, aber die ersten Reaktionen aus der Community sind positiv.

Neues UI und optische Verbesserungen

Das Haupt-HUD wurde überarbeitet und legt jetzt stärkeren Fokus auf Nachfragebalken. Icons für Straßen, Dienstleistungen, Umweltverschmutzung und Glück wurden erneuert. Dazu kommen optische Feinheiten. Schatten flackern weniger, Nachtbeleuchtung ist besser lesbar, die Wolkenverteilung wirkt natürlicher. Global Illumination ist standardmäßig deaktiviert, was die Performance schont. Neue Farboptionen per Hex-Code erlauben individuelle Anpassungen, Bäume lassen sich flexibler platzieren, Schnee-Rendering wurde verbessert.

Alte Speicherstände bleiben kompatibel

First Frost wurde so entwickelt, dass bestehende Savegames weiterhin funktionieren. Simulationsänderungen greifen schrittweise in alten Spielständen – ein klares Signal, dass Iceflake Studios die Community ernst nimmt. Auch Mods sind weitgehend kompatibel. Ob das Update die Basis für weitere Verbesserungen legt oder nur ein Anfang ist, wird die Zukunft zeigen. Aber der Start unter neuer Führung wirkt solider als erwartet.

Werbung

Hier geht es zur neuesten Folge unseres Podcasts: Episode 53: State of Play 2.26.

Stimmt etwas nicht oder fehlt dir was? Melde dich, wir kümmern uns darum. Nutze unser Feedback-Formular!