Capcom-Klassiker jetzt ohne PS Plus Premium erhältlich

Capcom und Sony haben auf die Kritik der Spieler reagiert und zwei beliebte Klassiker, Dino Crisis und Resident Evil: Director’s Cut, jetzt ohne PS Plus Premium-Abo im PlayStation Store verfügbar gemacht. Beide Titel sind seit dem 26. November 2024 einzeln und ohne Abonnement für 9,99 Euro erhältlich. Im letzten Monat wurde „Dino Crisis“ in das PlayStation Plus Premium-Angebot aufgenommen. Allerdings sorgte die Tatsache, dass das Spiel nicht separat erworben werden konnte, für erhebliche Kritik bei den Spielern. Auch der Director’s Cut von Resident Evil war zunächst nur über das PS Plus Premium-Abo zugänglich. Nach der Kritik haben Capcom und Sony beschlossen, beide Spiele auch ohne entsprechendes Abonnement im PlayStation Store anzubieten.

Diese Änderung ist eine große Erleichterung für viele Spieler, die die Klassiker dauerhaft in ihrer Sammlung auf der Konsole haben möchten. Zuvor mussten sie ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen, um die Spiele überhaupt spielen zu können. Nun können sie die Titel für einen vergleichsweise geringen Preis im Store erwerben und unabhängig von einem Abonnement genießen. Die überarbeiteten Versionen von Dino Crisis und Resident Evil: Director’s Cut bieten unter anderem verbessertes Rendering, Rücklauf-Funktion, Schnellspeicherung und benutzerdefinierte Videofilter. Diese Funktionen machen die Spiele auf der PS4 und PS5 noch attraktiver für die Spieler.

Folge uns bei Google News

Capcom-Klassiker im PlayStation Store käuflich

Die Reaktionen der Community auf diese Änderung sind überwiegend positiv. Viele Spieler freuen sich darüber, dass sie die Klassiker jetzt ohne Abonnement erwerben können. Dennoch gibt es auch Kritik, da beide Spiele weiterhin nicht über das durchaus beliebte Trophäen-Feature verfügen. Capcom und Sony haben sich bisher nicht zu diesem Thema geäußert. Die Verfügbarkeit von den Spielen Dino Crisis und Resident Evil: Director’s Cut ohne PS Plus Premium ist ein Schritt in die richtige Richtung und zeigt, dass Capcom und Sony auf die Wünsche der Spieler eingehen. Es bleibt abzuwarten, ob weitere Klassiker ebenfalls separat erhältlich gemacht werden.