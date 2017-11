Call of Duty: WWII – Grafikvergleich zwischen PS4 PRO und XBOX ONE X

Auf dem YouTube-Channel von „Candyland“ findet man ein neues Video welches die Grafik zwischen der PlayStation 4 Pro und der Xbox One vergleicht. Und: Die Unterschiede sind sichtbar.

Obwohl die Xbox One X erst ab morgen offiziell erhältlich ist, hatten bereits einige ausgewählte YouTuber Zugang zur neuesten High-End-Konsole aus dem Hause Microsoft und zockten gleich einmal den neuesten Ableger der Call of Duty-Reihe, WWII. So hatten die Jungs die Möglichkeit die Playstation 4 Pro- mit der Xbox One X-Version des Shooters zu vergleichen.

Marginale Unterschiede?

Dadurch das die Xbox One X die Fähigkeit besitzt in nativen 4K darzustellen, während die Playstation 4 Pro lediglich hochrechnet, verschafft das der Microsoft-Konsole einige Vorteile in Sachen Antialising und Schatteneffekte. Ob euch das wirklich auffällt? Seht selbst!

Xbox One X 1TB Konsole bei Amazon.de für EUR 499,00 bestellen