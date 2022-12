Call of Duty: Warzone 2 fügt Mini Royale und einen weiteren Modus hinzu

Auch ein Modus der Rocket League ähnlich ist, wird dazu kommen.

Call of Duty: Warzone 2.0 - (C) Activision

Call of Duty: Warzone 2 fügt einen Mini-Royale-Modus und einen neuen Modus hinzu, der sehr nach Rocket League klingt. Beide Modi werden nur für eine begrenzte Zeit verfügbar sein. Warzone 2 hat seit seiner Veröffentlichung im letzten Monat eine große Vielfalt an Spielmodi geboten, obwohl es einige fehlende Modi gibt, über die sich Fans beschwert haben.

Einer dieser Modi heißt Warzone Cup und lässt zwei Dreierteams gegeneinander antreten, was im Grunde ein Fußballspiel ist. In Anlehnung an Rocket League benutzen die Spieler jedoch ATVs, um den Ball ins Tor zu schießen. Die Spieler können auch eine Reihe von Gadgets einsetzen, um sich einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz zu verschaffen und wie in Rocket League gibt es sogar eine Option für einen Geschwindigkeitsschub. Neben Warzone Cup wird es auch Mini Royale (eine Rückkehr aus Warzone 1) geben, eine kleinere Version des typischen Warzone 2-Erlebnisses, bei dem die Spieler gezwungen sind, in kleineren Zonen zu kämpfen. Während der Warzone Cup wahrscheinlich eine eher seltener aktiv sein wird, dürfte der Mini Royal Modus sicherlich öfters mal wieder erscheinen..

WERBUNG

Call of Duty: Warzone 2-Spieler können erwarten, dass der Warzone Cup und Mini Royale als Teil des Season 1 Reloaded-Updates am 14. Dezember um 10 Uhr PT hinzugefügt werden. Hinzu kommen eine Reihe weiterer neuer Inhalte, darunter auch einige neue Inhalte für den Warzone 2 DMZ-Spielmodus. Mit dem Season 1 Reloaded kommt zudem ein neues Gebiet namens Gebäude 21 in die DMZ, damit dürfte für jeden Spieler etwas Neues dabei sein.

Neben neuen Spielmodi und Schauplätzen erhält Call of Duty: Warzone 2 mit dem Update vom 14. Dezember auch ein von Fans gewünschtes Feature. An diesem Tag wird es in Warzone 2 endlich Combat Records geben, allerdings mit dem Vorbehalt, dass das Spiel nur die Statistiken aufzeichnet, die Spieler ab dem 14. Dezember sammeln.

Call of Duty: Warzone 2 ist ab sofort für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich.