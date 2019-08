Call of Duty: Modern Warfares Multiplayer-Alpha ist über das Wochenende für alle PS4-Besitzer verfügbar und es sieht so aus, als hätten Fans bereits eine Abneigung gegen eine neue Änderung, die sich auf das Sehvermögen des Spielers auswirkt, wenn dieser sich in einem schlechten Gesundheitszustand befindet. Die Alpha, die vom 23. bis 25. August spielbar ist, ist die erste Gelegenheit für PS4-Spieler, den neuen 2v2-Gunfight-Modus vor der geplanten Beta im September auszuprobieren.

Wenn ein Spieler in früheren Call of Duty-Spielen in einem Mehrspielermatch Schaden erleidet, beginnt der Bildschirm an den Außenkanten rot zu blinken, wobei der Schweregrad vom erlittenen Gesamtschaden abhängt. Allerdings hat Infinity Ward diesmal einen neuen Ansatz gewählt und den Blutungseffekt gegen einen Schwarzweißbildschirm ausgetauscht, der eine erhebliche Zeitdauer hat.

In einem Beitrag zum Subreddit von Call of Duty: Modern Warfare beschrieb der Entwickler Infinity Ward einige Änderungen, die er aufgrund von Rückmeldungen von Spielern während der Alpha-Phase vornehmen wird. Dialoge, die etwas zu häufig erscheinen, sowie einige Audio-Effekte. Ein Feedback, das als „in Bearbeitung“ eingestuft wurde, bezog sich auf den Schwarz-Weiß-Bildschirm. Folgendes hatte der Entwickler zu sagen:

„Schwarz-Weiß-Bildschirm bei geringer Gesundheit: In Gunfight haben Sie nur ein Leben und keine Regeneration der Gesundheit. Wenn du getroffen wurdest und weniger als 25 Gesundheitspunkte hast, blinkt dein Bildschirm schwarz und weiß, um dir visuell zu zeigen, dass dein Leben mit einem weiteren Schlag ziemlich schnell enden könnte.“

Wie wird Infinity Ward auf das Feedback reagieren?

Es ist zwar klar, dass das Problem auf dem Radar steht, die obige Aussage enthält jedoch nur eine Beschreibung der Funktionsweise der neuen Funktion und keine Informationen darüber, wie und wann der Entwickler möglicherweise auf das Feedback reagiert. Infinity Ward bestätigte außerdem, dass eine brandneue Karte mit dem Namen „Stack“ zur Kartendrehung hinzugefügt wird, sowie einen neuen Variantenmodus mit dem Namen „2v2-Pickup“.

Genau wie die Entfernung der Minikarte ist der schwarz-weiße Bildschirm „Near-Death“ eine der vielen neuen Funktionen, die in Modern Warfare eingeführt wurden, um den beliebten Mehrspielermodus der FPS-Serie neu zu erfinden. Nicht alle Änderungen werden sofort mit offenen Armen aufgenommen, aber es ist klar, dass der Entwickler auf das Feedback der Spieler hört und versucht, einen offenen Dialog mit den Fans zu führen.

Modern Warfare’s Alpha ist ab sofort für PS4-Spieler zum Herunterladen und Spielen bis zum 25. August verfügbar. Leider müssen Xbox One- und PC-Spieler warten, bis die Open Beta am 21. September startet.

Call of Duty: Modern Warfare wird am 25. Oktober für PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht.