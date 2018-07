Das erste von zwei Call of Duty: Black Ops 4 Beta-Wochenenden beginnt am Freitag, den 3. August, um 19 Uhr und endet am Montag, den 6. August, um 19 Uhr.

Zunächst erhalten Fans auf PlayStation 4 exklusiv die Möglichkeit, die Call of Duty: Black Ops 4 – Multiplayer Beta zu spielen. Diese beinhaltet 10 spielbare Specialists, 6 Maps und 6 Spielmodi.

Weitere Informationen werden im Laufe dieser Woche veröffentlicht. Infos zu Terminen und Inhalten sind schon jetzt auf dem Activision Games Blog zu finden.